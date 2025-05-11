Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

Важно Уиткофф не имеет никакого опыта в политике или дипломатии, – CNN

Как Уиткофф нарушал протокол на встречах с Путиным

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф во время переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным не нанял переводчика с американской стороны, а полагался исключительно на кремлевских специалистов. Это считается нарушением дипломатического протокола.

Уиткофф встречался с Путиным уже четыре раза: 11 февраля, 13 марта, 11 апреля и 25 апреля. По словам западных чиновников, на каждой из встреч спецпредставитель Трампа пользовался услугами кремлевских переводчиков.

Если Путин говорит с кем-то на русском, Уиткофф не понимает, что именно обсуждается,

– подчеркнул собеседник издания.

В СМИ отметили, что Уиткофф не владеет русским языком, а значит – не мог проверить точность перевода и рисковал потерять важные нюансы, которые могли быть ключевыми в контексте переговоров.

Журналисты обратились за официальными комментариями в администрацию Трампа, и Анна Келли, заместитель пресс-секретаря Белого дома, заявила, что Уиткофф "придерживается всех протоколов безопасности в координации с Государственным департаментом". В то же время сам Уиткофф не комментировал журналистам ситуацию с переводчиками. В то же время в СМИ добавили, что хотя Путин и имеет базовые знания английского языка, однако на официальных встречах всегда пользуется услугами переводчика.

Бывший посол США в России Майкл Макфол в комментарии журналистам заявил, что использование кремлевского переводчика было "очень плохой идеей", которая поставила Виткова "в действительно невыгодное положение".

Я говорю по-русски и слушал кремлевских и американских переводчиков на одной встрече, и содержание разговора никогда не бывает одинаковым,

– заявил Макфол.

Кроме того, присутствие переводчика из США также обеспечивает более точный письменный отчет о встрече для правительства, известный как меморандум разговора. Отсутствие детальных заметок о встрече. по словам Макфола, может создать проблемы для других высокопоставленных членов администрации Трампа, таких как государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник Трампа по вопросам Украины Кит Келлог.

"Откуда Келлог знает, о чем Виткофф договорился с Путиным? Он знает это только через "меморандум"", – добавил он.

Ранее в интервью Уиткофф заявил, что якобы без его разговоров тет-а-тет с Путиным "невозможно остановить войну". Спецпредставитель Трампа также не видит необходимости в присутствии других людей на встречах с Путиным, поскольку считает, что переговоры наедине являются "более эффективными".

