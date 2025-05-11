Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.

Важливо Віткофф не має жодного досвіду в політиці чи дипломатії, – CNN

Як Віткофф порушував протокол на зустрічах з Путіним

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф під час переговорів з російським диктатором Владіміром Путіним не найняв перекладача з американської сторони, а покладався виключно на кремлівських спеціалістів. Це вважається порушенням дипломатичного протоколу.

Віткофф зустрічався з Путіним вже чотири рази: 11 лютого, 13 березня, 11 квітня та 25 квітня. За словами західних чиновників, на кожній із зустрічей спецпредставник Трампа користувався послугами кремлівських перекладачів.

Якщо Путін говорить з кимось російською, Віткофф не розуміє, що саме обговорюється,

– наголосив співрозмовник видання.

У ЗМІ наголосили, що Віткофф не володіє російською мовою, а отже – не міг перевірити точність перекладу та ризикував втратити важливі нюанси, які могли бути ключовими у контексті перемовин.

Журналісти звернулися за офіційними коментарями до адміністрації Трампа, і Анна Келлі, заступниця прессекретаря Білого дому, заявила, що Віткофф "дотримується всіх протоколів безпеки у координації з Державним департаментом". Водночас сам Віткофф не коментував журналістам ситуацію з перекладачами. Водночас у ЗМІ додали, що хоча Путін і має базові знання англійської мови, проте на офіційних зустрічах завжди користується послугами перекладача.

Колишній посол США в Росії Майкл Макфол у коментарі журналістам заявив, що використання кремлівського перекладача було "дуже поганою ідеєю", яка поставила Віткова "у справді невигідне становище".

Я розмовляю російською і слухав кремлівських та американських перекладачів на одній зустрічі, і зміст розмови ніколи не буває однаковим,

– заявив Макфол.

Крім того, присутність перекладача зі США також забезпечує точніший письмовий звіт про зустріч для уряду, відомий як меморандум розмови. Відсутність детальних нотаток про зустрічі. за словами Макфола, може створити проблеми для інших високопоставлених членів адміністрації Трампа, таких як державний секретар Марко Рубіо та спеціальний посланник Трампа з питань України Кіт Келлог.

"Звідки Келлог знає, про що Віткофф домовився з Путіним? Він знає це лише через "меморандум"", – додав він.

Раніше в інтерв'ю Віткофф заявив, що нібито без його розмов тет-а-тет з Путіним "неможливо зупинити війну". Спецпредставник Трампа також не бачить потреби у присутності інших людей на зустрічах з Путіним, оскільки вважає, що переговори наодинці є "ефективнішими".

