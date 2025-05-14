Політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун розповів у розмові з 24 Каналом, що спецпредставник Трампа на Близькому Сході перебуває під впливом російської пропаганди, в якій Кремль дуже вправним. Водночас позиція Віткоффа не визначальним фактором в американській поведінці.

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"Свідомо чи ні, але Віткофф став агентом російського впливу. Можливо, не зовсім це розуміючи, він дуже часто підіграє Росії. А кожен його вояж до Москви закінчується "кулеб'яками" та розповіддю в американських ЗМІ про те як "росіяни хочуть миру", – наголосив Джигун.

Зокрема, спецпредставник Трампа на Близькому Сході, за словами політолога, розповідав про те, що нібито камінь спотикання в переговорах між Україною та Росією у лише в чотирьох областях плюс Крим, і якщо вирішити це питання, то взагалі можна закінчувати цю війну. Тому що у Путіна "доволі скромні" наміри і він начебто не хоче захоплювати всю Україну.

Водночас в західних ЗМІ відзначають, що Трамп іноді дуже незадоволений поведінкою Віткоффа. Також, що спецпредставник стає відверто проросійським і доволі токсичним, і це не подобається медіаоточенню та спонсорам Республіканської партії.

Зверніть увагу! Віткофф під час переговорів з Путіним (вони зустрічались тричі) не мав перекладача з американської сторони, а користувався послугами виключно російських спеціалістів. Це, на думку західних журналістів, вважається порушенням дипломатичного протоколу, адже спецпредставник Трампа не володіє російською мовою.

Проте Трамп вже продемонстрував, що може дати другий шанс окремим членам своєї команди, як це було з главою Пентагону Пітом Гегсетом та ексрадником з нацбезпеки Майком Волцом, якого президент США звільнив не одразу. Тому Трамп, розуміючи, що Віткофф має гарні зв'язки з росіянами і ще може бути корисним для Білого дому, досі залишає його на посаді.

Однак тут йдеться якраз не про користь, а навпаки про деструктив і спробу розхитати ситуацію не в ту сторону, в яку хотіли б США,

– припустив партнер комунікаційної агенції Good Politics.

Тому, на думку Максима Джигуна, роль Віткоффа може бути послаблена внаслідок чергового етапу переговорного процесу.

Нагадаємо, що на переговорах України та Росії у Стамбулі 15 травня братимуть участь спецпредставники Трампа Стів Віткофф та Кіт Келлог. Проте чи прибуде до Туреччини сам Дональд Трамп, залишається відкритим питанням.