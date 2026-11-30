Сколько дронов запустила Россия за неделю / Фото: Getty Images
Президент Владимир Зеленский сообщил, сколько дронов и ракет Россия запустила по Украине за неделю. Речь идет о тысячах беспилотников и КАБов.
Об этом говорится в телеграм-канале Владимира Зеленского.
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Сколько дронов запустила Россия?
Как подчеркнул Зеленский, в течение этой недели Россия запустила более 1960 ударных беспилотников, более 1600 КАБов и 8 ракет.
С усилением холодов враг сосредоточился на ударах по энергетической инфраструктуре. Были атаки по подстанциям в Винницкой, Кировоградской, Ровенской, Харьковской и Одесской областях. Также россияне продолжают наносить удары по жилым домам.
К сожалению, многие удары наносятся именно по жилым домам. Этой ночью в Одессе российский дрон нанес удар по многоэтажному дому. К сожалению, погибла женщина. В Запорожье ночью продолжались поисково-спасательные работы на месте сброса российских УАБ среди жилых домов. Вокруг не было ни одного военного объекта. Пятеро человек ранены. Среди них – 14-летняя девочка. ГСЧС удалось спасти ее из-под завалов. Но, к сожалению, этим ударом Россия убила ее маму. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких
Добавим, что на прошлой неделе Россия совершила атаку на 20 регионов Украины. Враг запустил 2700 дронов, почти 1460 авиабомб и 165 ракет.
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