Про це йдеться у телеграм-каналі Володимира Зеленського.

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Скільки дронів запустила Росія?

Як наголосив Зеленський, упродовж цього тижня Росія запустила понад 1960 ударних безпілотників, більш ніж 1600 керованих авіабомб та 8 ракет.

З посиленням холодів ворог зосередився на ударах по енергетичній інфраструктурі. Були атаки по підстанціях на Вінниччині, Кіровоградщині, Рівненщині, Харківщині, Одещині. Також росіяни продовжують бити по житлових будинках.

На жаль, багато ударів і по житлових будинках. Цієї ночі в Одесі російський дрон ударив по багатоповерхівці. На жаль, загинула жінка. У Запоріжжі вночі тривали пошуково-рятувальні роботи на місці скиду російських КАБів серед житлових будинків. Навколо жодного військового обʼєкта. П’ятеро людей поранені. Серед них 14-річна дівчинка. ДСНС вдалося врятувати її з-під завалів. Але, на жаль, цим ударом Росія вбила її маму. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких– написав Зеленський.

Додамо, упродовж минулого тижня Росія атакувала 20 регіонів України. Ворог запустив 2700 дронів, майже 1460 авіабомб та 165 ракет.