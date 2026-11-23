Про це повідомив Володимир Зеленський.

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Загроза модернізованої балістики з КНДР

Зеленський наголосив, що російські війська дедалі активніше застосовують озброєння, отримане від союзників, модернізуючи його для збільшення точності та руйнівної сили.

Значна частина з них – балістика, зокрема північнокорейська, яку росіяни постійно допомагають Пхеньяну модернізовувати, щоб вона била точніше. На фоні цього особливо складно зрозуміти затримки у постачанні антибалістики для України– підкреслив він.

Він закликав міжнародних партнерів оперативно пришвидшити оборонну допомогу та забезпечити українську протиповітряну оборону необхідними боєприпасами.

Дуже важливо, щоб Америка дозволила передачу ракет до "Петріотів", які вже оплачені партнерами в рамках PURL. І також важливо продовжувати внески у програму PURL, яка є нашим головним джерелом антибалістики. Дякую всім, хто з цим допомагає– зазначив Зеленський.

Масовані атаки на міста України

Нагадаємо, раніше ми писали, що у ніч проти 22 листопада російський безпілотник влучив у житлову п'ятиповерхівку у Вишгородському районі Київської області, спричинивши пожежу та руйнацію помешкань з першого по п'ятий поверхи.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, 20 листопада Росія здійснила одну з найпотужніших комбінованих атак, запустивши до 100 ракет та 400 дронів, головною ціллю яких були енергетичні об'єкти в західних і центральних областях.