Зеленский разослал вышиванки президентам других стран: кто получил подарок

В Украине в третий четверг мая традиционно отмечают Всемирный день вышиванки. В этом году праздник пришелся на 21 мая. Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской решил поделиться этим праздником со своими партнерами.

Зеленські надіслали у подарунок вишиванки президентам та першим леді іноземних держав, повідомляє Офіс Президента України.

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Подарунки у вигляді національного символа надіслали:

Дональду Трампу – президенту США;

Джастіну Трюдо – прем'єру Канади;

Еммануелю Макрону – президенту Франції;

Анджею Дуді – президенту Польщі;

Реджепу Ердогану – президенту Туреччини.

Володимир та Олена Зеленські наголосили, що День вишиванки – свято, покликане берегти та шанувати давні традиції нашого народу.

Вишиванка – самобутній код нашого етносу із зашифрованими в оригінальних орнаментах оберегами та символами. Зі щирим серцем хочемо поділитися з вами частинкою української історії та автентики,

– наголосили президент і перша леді.