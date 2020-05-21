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ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Зеленский разослал вышиванки президентам других стран: кто получил подарок

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Зеленський разом з дружиною надіслав вишиванки політичним партнерам
Зеленський разом з дружиною надіслав вишиванки політичним партнерам / president.gov.ua

В Украине в третий четверг мая традиционно отмечают Всемирный день вышиванки. В этом году праздник пришелся на 21 мая. Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской решил поделиться этим праздником со своими партнерами.

Зеленські надіслали у подарунок вишиванки президентам та першим леді іноземних держав, повідомляє Офіс Президента України.

Цікаво З якого регіону вишиванка? Тест на національну ідентичність

Подарунки у вигляді національного символа надіслали:

  • Дональду Трампу – президенту США;
  • Джастіну Трюдо – прем'єру Канади;
  • Еммануелю Макрону – президенту Франції;
  • Анджею Дуді – президенту Польщі;
  • Реджепу Ердогану – президенту Туреччини.

Володимир та Олена Зеленські наголосили, що День вишиванки – свято, покликане берегти та шанувати давні традиції нашого народу.

Вишиванка – самобутній код нашого етносу із зашифрованими в оригінальних орнаментах оберегами та символами. Зі щирим серцем хочемо поділитися з вами частинкою української історії та автентики,
– наголосили президент і перша леді.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

З Днем вишиванки!

Допис, поширений Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

 

Автор: Василий Денисюк
Теги: Новости Украины Реджеп Эрдоган Анджей Дуда Эммануэль Макрон Джастин Трюдо Дональд Трамп День вышиванки Елена Зеленская Владимир Зеленский Президент Украины Новости политики
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