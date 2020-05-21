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ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Зеленський розіслав вишиванки президентам інших країн: хто отримав подарунок

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Зеленський разом з дружиною надіслав вишиванки політичним партнерам
Зеленський разом з дружиною надіслав вишиванки політичним партнерам / president.gov.ua

В Україні у третій четвер травня традиційно відзначають Всесвітній день вишиванки. Цьогоріч свято припало на 21 травня. Президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською вирішив поділитися цим святом зі своїми партнерами.

Зеленські надіслали у подарунок вишиванки президентам та першим леді іноземних держав, повідомляє Офіс Президента України.

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Подарунки у вигляді національного символа надіслали:

  • Дональду Трампу – президенту США;
  • Джастіну Трюдо – прем'єру Канади;
  • Еммануелю Макрону – президенту Франції;
  • Анджею Дуді – президенту Польщі;
  • Реджепу Ердогану – президенту Туреччини.

Володимир та Олена Зеленські наголосили, що День вишиванки – свято, покликане берегти та шанувати давні традиції нашого народу.

Вишиванка – самобутній код нашого етносу із зашифрованими в оригінальних орнаментах оберегами та символами. Зі щирим серцем хочемо поділитися з вами частинкою української історії та автентики,
– наголосили президент і перша леді.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

З Днем вишиванки!

Допис, поширений Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

 

Автор: Василь Денисюк
Теги: Новини України Реджеп Ердоган Анджей Дуда Еммануель Макрон Джастін Трюдо Дональд Трамп День вишиванки Олена Зеленська Володимир Зеленський Президент України Новини політики
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