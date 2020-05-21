Зеленський розіслав вишиванки президентам інших країн: хто отримав подарунок
В Україні у третій четвер травня традиційно відзначають Всесвітній день вишиванки. Цьогоріч свято припало на 21 травня. Президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською вирішив поділитися цим святом зі своїми партнерами.
Зеленські надіслали у подарунок вишиванки президентам та першим леді іноземних держав, повідомляє Офіс Президента України.
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Подарунки у вигляді національного символа надіслали:
- Дональду Трампу – президенту США;
- Джастіну Трюдо – прем'єру Канади;
- Еммануелю Макрону – президенту Франції;
- Анджею Дуді – президенту Польщі;
- Реджепу Ердогану – президенту Туреччини.
Володимир та Олена Зеленські наголосили, що День вишиванки – свято, покликане берегти та шанувати давні традиції нашого народу.
Вишиванка – самобутній код нашого етносу із зашифрованими в оригінальних орнаментах оберегами та символами. Зі щирим серцем хочемо поділитися з вами частинкою української історії та автентики,
– наголосили президент і перша леді.