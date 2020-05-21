Зеленський розіслав вишиванки президентам інших країн: хто отримав подарунок

В Україні у третій четвер травня традиційно відзначають Всесвітній день вишиванки. Цьогоріч свято припало на 21 травня. Президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською вирішив поділитися цим святом зі своїми партнерами.