Украина будет оценивать угрозу, – Зеленский указал на "большую ошибку" Лукашенко

Владимир Зеленский сделал несколько громких заявлений относительно Беларуси и конкретно Лукашенко. Президент общался с белорусским независимым медиа "Зеркало".

Об этом говорится в публикации в телеграм-канале Владимира Зеленского. На фоне четвертой годовщины полномасштабной войны украинцы вспоминают о роли Беларуси, которая пропустила российских военных.

Смотрите также "Ну хочешь, ударь по заводу в Мозыре": Зеленский рассказал о звонке Лукашенко в начале войны

В чем большая ошибка Лукашенко?

Речь о размещении "Орешника" в Беларуси.

На мой взгляд, НАТО должно смотреть на "Орешник" как на легитимную цель. Украина будет оценивать эту угрозу. Лукашенко делает большую ошибку. Вопрос не только "Орешника". Все видят, что они сейчас делают больше шоу. Они еще весь "Орешник" не завезли, они завезли соответствующие машины. А уже делают все так, чтобы пугать Европу. Но он зря играет, потому что после этих шагов, уже не спрашивая Лукашенко, россияне завезут "Орешник" на территорию Беларуси,

– высказался Зеленский.

Кроме этого, украинский лидер заявил: ему известно о военных учениях вместе с Россией на территории Беларуси – как и перед полномасштабным вторжением.

"Опять. Мы посмотрим, насколько они будут большими. Но когда они были очень массированные, началось наступление на территорию Украины. Поэтому все это точно большие риски для Украины. И, я считаю, большие риски для белорусов", – объяснил он.

Что за учения готовят в Беларуси?

Речь про "Нерушимое братство" – учениях Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вместе с "миротворческими силами". Они должны состояться в октябре 2026 года. Солдаты будут учиться "предотвращать биологические угрозы" и радиационно-химические.

Также в рамках учений будут повышать эффективность борьбы с терроризмом и экстремизмом, противодействия незаконному обороту наркотиков, борьбы с незаконной миграцией, преступлениями в сфере информационных технологий.