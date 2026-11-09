Россия пытается разъединить Украину по Днепру, – Зеленский

Об этом сообщил президент Украины в видеообращении.

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Атаки на логистику и энергосеть

Мы подробно обсудили проблемы, связанные с российской операцией против наших мостов и энергосети – Россия пытается разъединить Украину по Днепру и максимально испортить жизнь людей, жизнь наших городов и сел– отметил он.

К обсуждению насущных проблем прифронтовых территорий присоединились руководители Харькова, Херсона, Днепра, Сум, Донецкой области, а также мэр Киева. Участники встречи сосредоточились на решении вопросов защиты городов и общин, подвергающихся наибольшим ударам со стороны России.

Для противодействия угрозам военные и гражданские службы еженедельно корректируют протоколы безопасности и меры реагирования.

Каждую неделю мы обновляем меры противодействия, и важно, чтобы все уровни власти – центральный, местные – были эффективными в защите людей– подчеркнул Зеленский.

Помощь прифронтовым общинам и регионам

Кабинет Министров Украины готов присоединиться к решению тех задач, с которыми возникли сложности на региональном уровне, и выделить дополнительные государственные ресурсы для покрытия дефицита оборудования или энергоснабжения.

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Все годы этой войны мы действуем именно так – мы восполняем дефициты, мы ищем и поставляем необходимые вещи: прежде всего оружие, оборудование, необходимые ресурсы, в частности энергетические. Власти на центральном уровне всегда помогают, и необходимо, чтобы на уровне общин, на уровне областей было сделано то, о чем мы договорились и что определено всеми планами устойчивости– подытожил Зеленский.