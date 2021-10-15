Соответствующее учреждение принадлежало олигарху, который был в окружении Виктора Януковича Сергею Курченко. В 2014 году банк ликвидировали.

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Еще до президентства Зеленский и Шефир не только попытались забрать 200 тысяч гривен, которые гарантировало государство. Также они хотели вернуть большую сумму вне процедуры.

"Падение" банка Курченко

Шефир и Зеленский открыли свои счета в соответствующем банке еще в 2010 году:

Зеленский имел на депозите более 300 тысяч долларов;

Шефир – более 400 тысяч долларов.

В тот период вкладывать деньги в соответствующее учреждение казалось надежным решением, ведь банк пережил финансовый кризис 2007 – 2008 годов.

Изначально владельцами "Брокбизнесбанка" были экс-глава Государственной налоговой администрации Сергей Буряк и народный депутат Александр Буряк. Позже учреждение перешло в собственность Курченко.

Ситуация начала меняться после Революции достоинства и бегства Виктора Януковича. СМИ начали публиковать новости, что банк находится на грани дефолта. Поскольку банк не удалось продать, то в 2014 году началась его ликвидация.

Схема взаимозачета или "схлопывания"

В общем после ликвидации банка Фонд гарантирования вкладов выплачивает вкладчикам гарантированные 200 тысяч гривен из своего бюджета. Через некоторое время он пытается вернуть эти деньги с помощью самого банка.

Сначала Фонд продает имущество банка или имущество, которое отдали под залог кредитов. Если собирают большую сумму от той, которую потратили на гарантированные выплаты, то деньги распределяют между клиентами, которые пострадали.



Что происходит после ликвидации банка / Фото "Радио Свободы"

Сначала их должны получить те, кто вкладывал до 200 тысяч гривен. Понятно, что это не нравится вкладчикам с миллионными суммами на депозитах. Это приводит к схемам взаимозачета или "схлопывания" – когда должник находит крупного вкладчика и они договариваются между собой.

Спасение денег

Зеленский и Шефир захотели спасти свои деньги, поэтому приняли участие в операции "схлопывания". Например, после ликвидации банка руководство "Подольского хозяина" решило реализовать схему, чтобы не возвращать свой долг.

Справка. В 2014 году "Подольский хозяин" входил в бизнес-орбиту семьи Сергея и Александра Буряков. По состоянию на конец лета того же года компания задолжала более 6 миллионов гривен.



"Подольский хозяин" взяла у банка кредит / Фото "Радио Свободы"

Предприятие заключило соглашение с вкладчиками "Брокбизнеса". Среди них был и Владимир Зеленский. Такая же ситуация была с компанией "Чинбар".

Сначала Хозяйственный суд Киева и Киевский апелляционный хозяйственный суд признал прекращенными долги компаний и сняли обременения с имущества. Однако в 2015 году Высший хозяйственный суд сделал вывод, что действия не соответствовали нормам законодательства.

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В то же время по информации Верховного суда, обязательства заемщика не могут прекращаться за счет приобретенных прав требования к банку.

В конце концов ни один из "схлопов" так и не сработал. В то же время ни Шефир, ни Зеленский свои деньги не получили.

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Позиция Шефира и Зеленского

Журналисты "Схем" решили узнать позицию по этому поводу у Зеленского и Шефира. Помощник президента заявил: "У нас не было времени заниматься юридическими вопросами и всем... Мы кому-то отдали право заниматься нашими юридическими вопросами".

В то же время ответа ни от Офиса Президента, ни от пресс-секретаря Зеленского пока нет.

Также Шефир заявил, что в то время система не давала шансов вернуть деньги. "Вообще тогда не было шансов получить эти депозиты. Такая система – может пропасть депозит абсолютно "белых" денег и все, – добавил он.

Подробнее о том, как Шефир и Зеленский забирали свои деньги из банка Курченко, смотрите в полном выпуске "Схем".