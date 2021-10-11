Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщил, что сейчас тщательно изучили 430 гектаров местности, где было совершено преступление. Некоторые участки осмотрели повторно и обнаружили дополнительные вещественные доказательства.

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На сегодня назначено около 30 экспертиз. Мы продолжаем анализировать огромный объем данных, полученных из соответствующих камер,

– сказал он.

Исполнитель - профессионал

Евгений Енин отметил, что покушение на Сергея Шефира осуществлял профессионал. По его словам, сейчас правоохранители работают на "отлично". И уже в ближайшее время общество проинформируют о продвижении этого расследования.

"Более того, если сравнить это покушение на убийство с тем преступлением, которое было совершено в Черкассах, мы видим огромную разницу в скорости установления объективной истины в производстве", – пояснил первый заместитель главы МВД.

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