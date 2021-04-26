Президент Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем в День памяти жертв катастрофы на ЧАЭС открыли мультимедийную выставку "Чернобыль. Путешествие".

Выставка рассказывает о самой аварии, историях людей, судьбах которых связаны с событиями 26 апреля 1986 года, и о дальнейшей судьбе и будущем Чернобыля.

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35 лет одной из самых страшных трагедий в истории человечества – катастрофе на Чернобыльской АЭС. Но героизм не имеет срока давности. Сегодня мы благодарим тех, кто пожертвовал здоровьем, и чтим память тех, кто отдал жизнь, ликвидируя последствия аварии,

– написал глава правительства.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что "Украина помнит жертвенность и отвагу этих людей".

Выставка "Чернобыль. Путешествие" / Фото с телеграмма Дениса Шмыгаля

Смотрите видео о Чернобыльской аварии: