Даже не новое оружие: Зеленский сказал, что на самом деле может остановить войну

Владимир Зеленский убежден, что российский президент Путин не намерен прекращать войну. Главу Кремля заставить к переговорам сможет исключительно мощное международное давление.

В то же время встреча на уровне лидеров могла бы поспособствовать урегулированию ситуации. Об этом глава государства рассказал во время разговора в эфире CNN.

Что нужно Украине для завершения войны?

По словам Зеленского, Москва ранее только создавала видимость готовности к диалогу, опасаясь решительных действий со стороны администрации Дональда Трампа.

Сейчас же развитие событий на Ближнем Востоке и возможное ослабление санкций может укреплять позиции Кремля, ведь рост цен на энергоресурсы приносит России дополнительные финансовые ресурсы для продолжения войны.

Если мы действительно хотим остановить войну, нам надо встретиться техническими группами, на уровне лидеров, нужно большее давление на Россию,

– подчеркнул глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина поддерживает инициативу проведения трехсторонней встречи с участием США и настаивает на ее скорейшем проведении.

Однако переговоры были отложены американской стороной из-за обострения напряженности вокруг Ирана.

