Даже не новое оружие: Зеленский сказал, что на самом деле может остановить войну
- Зеленский считает, что Путин не хочет прекращать войну, и для переговоров нужно международное давление.
- Украина поддерживает идею трехсторонней встречи с США, но переговоры отложены из-за напряженности с Ираном.
Владимир Зеленский убежден, что российский президент Путин не намерен прекращать войну. Главу Кремля заставить к переговорам сможет исключительно мощное международное давление.
В то же время встреча на уровне лидеров могла бы поспособствовать урегулированию ситуации. Об этом глава государства рассказал во время разговора в эфире CNN.
Что нужно Украине для завершения войны?
По словам Зеленского, Москва ранее только создавала видимость готовности к диалогу, опасаясь решительных действий со стороны администрации Дональда Трампа.
Сейчас же развитие событий на Ближнем Востоке и возможное ослабление санкций может укреплять позиции Кремля, ведь рост цен на энергоресурсы приносит России дополнительные финансовые ресурсы для продолжения войны.
Если мы действительно хотим остановить войну, нам надо встретиться техническими группами, на уровне лидеров, нужно большее давление на Россию,
– подчеркнул глава государства.
Зеленский подчеркнул, что Украина поддерживает инициативу проведения трехсторонней встречи с участием США и настаивает на ее скорейшем проведении.
Однако переговоры были отложены американской стороной из-за обострения напряженности вокруг Ирана.
Какие заявления о прекращении войны звучали со стороны России?
По словам Дмитрия Пескова, дипломатическое взаимодействие между странами в вопросах мирных переговоров фактически прекратилось из-за смещения внешнеполитических акцентов Вашингтона.
Российская сторона одновременно демонстрирует скепсис и относительно европейского участия. Так, помощник Путина Юрий Ушаков отверг инициативы Франции по привлечению Европы к мирному урегулированию, а Песков обвинил европейские страны в нежелании способствовать миру и зацикленности на поддержке боевых действий.
Со своей стороны, руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок предполагает, что нынешний дипломатический вакуум может затянуться на длительный срок, вероятно, до осени.
По его прогнозу, даже в случае проведения трехсторонних встреч реального прогресса в прекращении войны на этом этапе ожидать не стоит.