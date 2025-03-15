Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Когда будут решать вопрос оккупированных территорий и ставили ли США какие-то условия

Президента попросили детализировать заявление о том, что в Саудовской Аравии Украина и США обсуждали вопрос территорий.

Гарант в очередной раз подчеркнул, что Киев не признает оккупированные украинские территории российскими при любых условиях. Однако этот вопрос очень острый. Россияне, видя упрямство украинцев, будут бить именно в эту точку, надеясь продавить свои интересы. Для этого Москва задействует переговоры с США.

Поэтому в Джидде действительно шла речь о вопросах оккупированных территорий. Зеленский, чтобы не быть голословным, показал партнерам карту. Там видно, как некоторые города разделены по Днепру: один берег под контролем Украины, а другой оккупирован.

Не может город жить на одном берегу, а на другом враг, понимаете? Это невозможно, это не живой город, он оккупирован. Такие вещи нужно детализировать для наших партнеров,

– подчеркнул президент.

По его мнению, когда американцы поймут, что речь идет о судьбах людей, тогда они поймут, как вернуть безопасность и жизнь в такие города. Украине нужно перемирие не на бумаге, а в реальности, иначе снова будет замороженный конфликт.

Зеленский снова привел пример Энергодара. Если Украина вернет под свой контроль только Запорожскую АЭС, то это означает, что горожане продолжат жить под контролем россиян.

Гарант убежден, что красные линии следует озвучить сразу и не затягивать процесс. Он не против, чтобы США и Россия обсуждали вопрос территорий, но важно, что Америка не ставила Киеву требования по землям. США сначала должны принудить Путина к прекращению огня, что станет первым шагом. "Потом будем обсуждать все остальные шаги", – завершил Зеленский.