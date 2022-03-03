Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, к каким коварным поступкам прибегают оккупанты, чтобы выдавать себя за "миротворцев". Они специально блокируют города, чтобы не дать туда добраться до гуманитарных грузов. Вместо этого пропускают свои "гумконвои", а затем на камеру показывают свое "добродушие".

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Еще один пример – с "зелеными коридорами" из окруженных городов. При этом делают это достаточно "показушно" для иностранцев.

Так, в Харькове, когда после обстрела университета оттуда пытались уехать иностранные студенты. Украина организовала "зеленый коридор", но эту трассу обстреляли российские оккупанты. Так что выпускать туда мирное население было опасно.

В то же время россияне предложили этим иностранцам воспользоваться их "зеленым коридором", ведущим в Россию.

После этого такие случаи использует российская пропаганда в международных целях, щеголяя своим "миротворчеством".