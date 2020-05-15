Зеленский снял санкции с внучки диктатора Муссолини

Президент Украины своим указом снял персональные санкции с семи человек. Большинство из них участвовало в псевдовыборах на оккупированных территориях. Среди них в частности внучка Бенито Муссолини Алессандра, которая была там наблюдательницей.

Президент ввел в действие решение, которое накануне принял СНБО. Соответствующий указ Зеленского №184 опубликован на сайте Офиса Президента.

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Поэтому в приложении 1 к решению СНБО от 19 марта 2019 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" № 82 отменили семь позиций.

Всего в этом списке персональных санкций 848 человек, большинство из которых – граждане Украины и жители Донецкой или Луганской областей или граждане Российской федерации. В отношении семерых из них Зеленский 15 мая отменил санкции.

Санкции против Муссолини

В списке под №77 была Алессандра Муссолини, 1962 года рождения, гражданка Итальянской Республики и основательница партии "Социальная инициатива". Она была наблюдательницей на псевдовыборах в так называемых "ЛНР / ДНР".

Ее активы были заблокированы и временно ограничены: все для предотвращения вывода капиталов из Украины. Кроме того, ей был запрещен въезд в Украину и выдача визы.

Что известно об Алессандре Муссолини?

Самое главное – является внучкой фашистского диктатора Бенито Муссолини. Среди других известных ее родственников – тетя Софи Лорен. Алессандра – актриса, консервативный политик, модель. Член Европейского и итальянского парламента.



Основала неофашистскую партию "Социальная инициатива". Известна эксцентричными и ксенофобскими высказываниями.

С кого еще сняли санкции?