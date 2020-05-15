Зеленський зняв санкції з онуки диктатора Муссоліні
Президент України своїм указом зняв персональні санкції з семи осіб. Більшість з них брала участь у псевдовиборах на окупованих територіях. Серед них зокрема онука Беніто Муссоліні Алессандра, яка була там спостерігачкою.
Президент ввів у дію рішення, яке напередодні ухвалила РНБО. Відповідний указ Зеленського №184 опублікований на сайті Офісу Президента.
Раніше Зеленський ввів у дію рішення РНБО про заборону російських соцмереж
Відтак у додатку 1 до рішення РНБО від 19 березня 2019 року "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" № 82 скасували сім позицій.
Загалом у цьому списку персональних санкцій є 848 осіб, більшість з яких – громадяни України і мешканці Донецької чи Луганської областей чи громадяни Російської федерації. Щодо сімох з них Зеленський 14 травня скасував санкції.
Санкції проти Муссоліні
У списку під №77 була Алессандра Муссоліні, 1962 року народження, громадянка Італійської Республіки і засновниця партії "Соціальна ініціатива". Вона була спостерігачкою на псевдовиборах в так званих "ЛНР/ДНР".
Її активи були заблоковані та тимчасово обмежені: усе задля запобігання виведенню капіталів з України. Окрім того, їй було заборонено в'їзд в Україну і видача візи.
Що відомо про Алессандру Муссоліні? Найголовніше – є онукою фашистського диктатора Беніто Муссоліні. Серед інших відомих її родичів – тітка Софі Лорен. Алессандра – актриса, консервативний політикиня, модель. Членкиня Європейського і італійського парламенту.
Заснувала неофашистську партію "Соціальна ініціатива". Відома ексцентричними і ксенофобськими висловами.
З кого ще зняли санкції?
- №180 Свєшнікова Валентина Федорівна – секретарка "дільничної виборчої комісії № 13" в Алчевську
- №271 Лобода Тетяна Іванівна – голова "територіальної виборчої комісії № 141"
- №276. Бороздіна Галина Олександрівна – голова "територіальної виборчої комісії № 212"
- №290 Гур’єва Олена Анатоліївна – голова "територіальної виборчої комісії № 247"
- №381 Чеботарьова Наталя Миколаївна – голова "дільничної виборчої комісії № 71" у Донецьку
- №746 Федоричев Олексій Михайлович громадянин РФ, який народився у Красногорську.