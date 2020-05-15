Зеленський зняв санкції з онуки диктатора Муссоліні

Президент України своїм указом зняв персональні санкції з семи осіб. Більшість з них брала участь у псевдовиборах на окупованих територіях. Серед них зокрема онука Беніто Муссоліні Алессандра, яка була там спостерігачкою.

Президент ввів у дію рішення, яке напередодні ухвалила РНБО. Відповідний указ Зеленського №184 опублікований на сайті Офісу Президента.

Раніше Зеленський ввів у дію рішення РНБО про заборону російських соцмереж

Відтак у додатку 1 до рішення РНБО від 19 березня 2019 року "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" № 82 скасували сім позицій.

Загалом у цьому списку персональних санкцій є 848 осіб, більшість з яких – громадяни України і мешканці Донецької чи Луганської областей чи громадяни Російської федерації. Щодо сімох з них Зеленський 14 травня скасував санкції.

Санкції проти Муссоліні

У списку під №77 була Алессандра Муссоліні, 1962 року народження, громадянка Італійської Республіки і засновниця партії "Соціальна ініціатива". Вона була спостерігачкою на псевдовиборах в так званих "ЛНР/ДНР".

Її активи були заблоковані та тимчасово обмежені: усе задля запобігання виведенню капіталів з України. Окрім того, їй було заборонено в'їзд в Україну і видача візи.

Що відомо про Алессандру Муссоліні? Найголовніше – є онукою фашистського диктатора Беніто Муссоліні. Серед інших відомих її родичів – тітка Софі Лорен. Алессандра – актриса, консервативний політикиня, модель. Членкиня Європейського і італійського парламенту.



Заснувала неофашистську партію "Соціальна ініціатива". Відома ексцентричними і ксенофобськими висловами.

З кого ще зняли санкції?