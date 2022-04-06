Пока наши доблестные воины защищают Родину на военном фронте, Владимир Зеленский ее отстаивает на политическом. Президент выступил на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций.

Читайте также Россия – нацистское государство, угрожающее мировой безопасности, – заявление Украины в ОБСЕ

Мы имеем дело с государством, которое превращает право вето в ООН в "право смерти", которое подрывает всю архитектуру глобальной безопасности, которое позволяет злу быть безнаказанным и распространяется по миру, уничтожая все. Все, что только может работать на мир и безопасность,

– сказал украинский лидер.

Владимир Зеленский в Мариинском дворце вручил ордена "Золотая Звезда" военнослужащим Вооруженных Сил Украины и членам семей воинов, отдавших свою жизнь за нашу страну.

Последствия обстрелов городов Украины

Защитники Мариуполя обнародовали видео, на котором видно полностью уничтоженный в результате российских обстрелов и бомбардировок город.

Такая же ситуация в Бородянке Киевской области – населенного пункта практически нет.

Уничтожение военной техники орков

В Генштабе ВСУ показали ролик, где один украинский танк дал бой целой колонне рашистов.