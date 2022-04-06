Пока наши доблестные воины защищают Родину на военном фронте, Владимир Зеленский ее отстаивает на политическом. Президент выступил на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций.
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Мы имеем дело с государством, которое превращает право вето в ООН в "право смерти", которое подрывает всю архитектуру глобальной безопасности, которое позволяет злу быть безнаказанным и распространяется по миру, уничтожая все. Все, что только может работать на мир и безопасность,
– сказал украинский лидер.
Владимир Зеленский в Мариинском дворце вручил ордена "Золотая Звезда" военнослужащим Вооруженных Сил Украины и членам семей воинов, отдавших свою жизнь за нашу страну.
Последствия обстрелов городов Украины
- Защитники Мариуполя обнародовали видео, на котором видно полностью уничтоженный в результате российских обстрелов и бомбардировок город.
- Такая же ситуация в Бородянке Киевской области – населенного пункта практически нет.
Уничтожение военной техники орков
В Генштабе ВСУ показали ролик, где один украинский танк дал бой целой колонне рашистов.
Наши десантники из ПТРК "Стугна" уничтожили новейший российский ударный вертолет КА-52, а селяне в Сумской области обезвредили 2 вражеских танка Т-72.