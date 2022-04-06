Поки наші доблесні воїни захищають Батьківщину на військовому фронті Володимир Зеленський її відстоює на політичному. Президент виступив на засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй.

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Ми маємо справу з державою, яка перетворює право вето в ООН на "право смерті", яка підриває всю архітектуру глобальної безпеки, яка дозволяє злу бути безкарним і поширюється світом, знищуючи все. Все, що тільки може працювати на мир і безпеку,

– сказав український лідер.

Володимир Зеленський у Маріїнському палаці вручив ордени "Золота Зірка" військовослужбовцям Збройних Сил України та членам родин воїнів, які віддали своє життя за нашу країну.

Наслідки обстрілів міст України

Захисники Маріуполя оприлюднили відео, на якому видно повністю знищене внаслідок російських обстрілів і бомбардувань місто.

Така ж ситуація у Бородянці, що на Київщині, – населеного пункту практично немає.

Знищення військової техніки орків

У Генштабі ЗСУ показали ролик, де один український танк дав бій цілій колоні рашистів.

Наші десантники з ПТРК "Стугна" знищили найновіший російський ударний вертоліт КА-52, а селяни у Сумській області знешкодили 2 ворожі танки Т-72.