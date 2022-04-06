Поки наші доблесні воїни захищають Батьківщину на військовому фронті Володимир Зеленський її відстоює на політичному. Президент виступив на засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй.
Читайте також Росія – нацистська держава, що загрожує світовій безпеці, – заява України в ОБСЄ
Ми маємо справу з державою, яка перетворює право вето в ООН на "право смерті", яка підриває всю архітектуру глобальної безпеки, яка дозволяє злу бути безкарним і поширюється світом, знищуючи все. Все, що тільки може працювати на мир і безпеку,
– сказав український лідер.
Володимир Зеленський у Маріїнському палаці вручив ордени "Золота Зірка" військовослужбовцям Збройних Сил України та членам родин воїнів, які віддали своє життя за нашу країну.
Наслідки обстрілів міст України
- Захисники Маріуполя оприлюднили відео, на якому видно повністю знищене внаслідок російських обстрілів і бомбардувань місто.
- Така ж ситуація у Бородянці, що на Київщині, – населеного пункту практично немає.
Знищення військової техніки орків
У Генштабі ЗСУ показали ролик, де один український танк дав бій цілій колоні рашистів.
Наші десантники з ПТРК "Стугна" знищили найновіший російський ударний вертоліт КА-52, а селяни у Сумській області знешкодили 2 ворожі танки Т-72.