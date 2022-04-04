Соответствующий указ президент подписал 4 апреля. Им также утверждаются директивы делегации, однако они прилагаются тайно.

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Зеленский подписал указ о создании делегации для переговоров с Россией

Образовать делегацию Украины для участия в переговорах с Россией по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины в составе Давида Арахамии – народного депутата Украины, главы делегации,

– говорится на сайте Офиса Президента.

В состав делегации вошли:

Андрей Костин – народный депутат Украины, член делегации (по согласию);

Дмитрий Лубинец – народный депутат Украины, член делегации (по согласию);

Денис Малюська – министр юстиции Украины, член делегации;

Михаил Подоляк – советник Руководителя Офиса Президента Украины, член делегации;

Алексей Резников – министр обороны Украины, член делегации;

Николай Точицкий – заместитель министра иностранных дел Украины, член делегации;

Рустем Умеров – народный депутат Украины, член делегации (по согласию);

Александр Малиновский – юрист-международник, эксперт делегации;

Александр Чалый – Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, эксперт делегации.

Согласно указу, глава делегации Давид Арахамия может:

вносить по согласованию с главой МИД изменения в состав делегации Украины;

привлекать для обеспечения работы делегации Украины работников госорганов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с их руководителями, научных советников и экспертов;

утвердить директивы делегации Украины для участия в переговорах с Россией по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины (прилагаются, тайно).​

Более того, финансировать расходы делегации должен Кабмин.