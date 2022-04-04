Відповідний указ президент підписав 4 квітня. Ним також затверджуються директиви делегації, проте вони додаються таємно.

Зауважте Депортація людей з Ізюма, наплив поранених окупантів: основне за 40 день війни

Зеленський підписав указ про створення делегації для перемовин з Росією

Утворити делегацію України для участі у переговорах з Росією з підготовки та узгодження проєкту договору про гарантії безпеки України у такому складі Давида Арахамії – народного депутата України, главу делегації,

– мовиться на сайті Офісу Президента.

Новина доповнюється…