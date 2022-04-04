Відповідний указ президент підписав 4 квітня. Ним також затверджуються директиви делегації, проте вони додаються таємно.
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Зеленський підписав указ про створення делегації для перемовин з Росією
Утворити делегацію України для участі у переговорах з Росією з підготовки та узгодження проєкту договору про гарантії безпеки України у такому складі Давида Арахамії – народного депутата України, главу делегації,
– мовиться на сайті Офісу Президента.
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