Константиновская городская военная администрация заработала 10 апреля. Об этом сообщили на официальном сайте президента.

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Во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" выношу: образовать Константиновскую городскую военную администрацию Краматорского района Донецкой области,

– говорится в сообщении.

Генштабу ВСУ и Донецкой ОВ Зеленский поручил осуществить мероприятия, связанные с образованием военной администрации.

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