Причем речь идет как о помощи из-за границы, так и, собственно, от украинского бизнеса или органов власти. Об этом сам Ермак сообщил в фейсбуке.
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Украинцы страдают от развязанной Россией войны и нуждаются в гуманитарной помощи
Как написал глава ОП Андрей Ермак, от войны страдает вся Украина, но есть города и села в особо сложной ситуации.
Многие потеряли свои дома или оказались без доступа к воде, пище, лекарствам, предметам первой необходимости,
– отметил он.
Соответственно, международное сообщество, украинские власти, бизнес и волонтеры делают все, чтобы наши "люди смогли выжить даже в сверхсложных условиях военных действий".
Для координации всех этих усилий президент Украины создал Координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам. Он будет заниматься:
- Гуманитарной помощью от правительств иностранных государств и международных организаций.
- Помощью от крупного бизнеса военным администрациям и общинам.
- Помощью от органов власти по запросам военных администраций и общин.
Меня назначен руководителем штаба. Отвечать за операционные процессы будет моя заместительница Юлия Соколовская. А информационным сопровождением займется моя советница по коммуникациям Дарья Заривна,
– сообщил Андрей Ермак.
Штабу уже создали фейсбук-страницу и телеграм-канал.
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