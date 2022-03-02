Причому мовиться як про допомогу з-за кордону, так і в, власне, українського бізнесу або органів влади. Про це сам Єрмак повідомив у фейсбуці.

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Українці потерпають від розв'язаної Росією війни та потребують гуманітарної допомоги

Як написав глава ОП Андрій Єрмак, від війни потерпає вся Україна, але є міста та села в особливо складній ситуації.

Чимало людей втратили свої домівки або опинилися без доступу до води, їжі, ліків, предметів першої необхідності,

– зазначив він.

Відповідно, міжнародна спільнота, українська влада, бізнес та волонтери роблять все, щоб наші "люди змогли вижити навіть у надскладних умовах військових дій".

Для координації усіх цих зусиль президент України створив Координаційний штаб з гуманітарних та соціальних питань. Він займатиметься:

Гуманітарною допомогою від урядів іноземних держав та міжнародних організацій.

Допомогою від великого бізнесу військовим адміністраціям та громадам.

Допомогою від органів влади за запитами військових адміністрацій та громад.

Мене призначено керівником штабу. Відповідати за операційні процеси буде моя заступниця Юлія Соколовська. А інформаційним супроводом займеться моя радниця з комунікацій Дарія Зарівна,

– повідомив Андрій Єрмак.

Штабу вже створили фейсбук-сторінку та телеграм-канал.

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