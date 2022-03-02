Причому мовиться як про допомогу з-за кордону, так і в, власне, українського бізнесу або органів влади. Про це сам Єрмак повідомив у фейсбуці.
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Як написав глава ОП Андрій Єрмак, від війни потерпає вся Україна, але є міста та села в особливо складній ситуації.
Чимало людей втратили свої домівки або опинилися без доступу до води, їжі, ліків, предметів першої необхідності,
– зазначив він.
Відповідно, міжнародна спільнота, українська влада, бізнес та волонтери роблять все, щоб наші "люди змогли вижити навіть у надскладних умовах військових дій".
Для координації усіх цих зусиль президент України створив Координаційний штаб з гуманітарних та соціальних питань. Він займатиметься:
- Гуманітарною допомогою від урядів іноземних держав та міжнародних організацій.
- Допомогою від великого бізнесу військовим адміністраціям та громадам.
- Допомогою від органів влади за запитами військових адміністрацій та громад.
Мене призначено керівником штабу. Відповідати за операційні процеси буде моя заступниця Юлія Соколовська. А інформаційним супроводом займеться моя радниця з комунікацій Дарія Зарівна,
– повідомив Андрій Єрмак.
Штабу вже створили фейсбук-сторінку та телеграм-канал.
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