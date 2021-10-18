Зеленский предложил ряд законопроектов для повестки дня. Письмо президента опубликовал нардеп Алексей Гончаренко.

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Заметим, спикер Рады Руслан Стефанчук также заявлял, что может быть дополнительная внеочередная сессия, посвященная евроинтеграционным законам.

Что должны рассмотреть

  • Законопроект "Об энергетической эффективности";
  • изменения в закон о комбинированном производстве тепловой и электроэнергии;
  • изменения в закон об альтернативных видах топлива по развитию производства биометана;
  • законопроект о Национальной комиссии, которая будет регулировать сферы электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и оказания услуг почтовой связи;
  • приведение законодательства Украины в сфере детского питания в соответствие с требованиями ЕС;
  • законопроект о Меморандуме о взаимопонимании между Украиной и Европейским полицейским офисом о конфиденциальности и сохранении информации;
  • ратификация соглашения между Украиной и Финляндией о взаимной охране информации с ограниченным доступом;
  • присоединение Украины к Конвенции о Европейском институте леса;
  • ратификация соглашения между Кабмином и эстонским правительством о техническом и финансовом сотрудничестве;
  • соглашение между Украиной и Данией о проведении оплачиваемых видов деятельности членами семей дипломатов и консулов;
  • изменения в Финансовое соглашение (проект "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком;
  • ратификация соглашения о вкладе между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития. Договоренность касается участия Украины в Фонде Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде;
  • законопроект о ратификации Гарантийного соглашения "Проект развития АО "Укрпочта": Логистическая сеть и Сельское отделение" между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития.


Письмо президента / Фото из телеграм-канала Алексея Гончаренко


Письмо президента / Фото из телеграм-канала Алексея Гончаренко