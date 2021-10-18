Зеленський запропонував низку законопроєктів для порядку денного. Лист президента опублікував нардеп Олексій Гончаренко.
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Зауважимо, спікер Ради Руслан Стефанчук також заявляв, що може бути додаткова позачергова сесія, присвячена євроінтеграційним законам.
Що мають розглянути
- Законопроєкт "Про енергетичну ефективність";
- Зміни до закону про комбіноване виробництво теплової та електроенергії;
- зміни до закону про альтернативні види палива щодо розвитку виробництва біометану;
- законопроєкт про Національну комісію, яка регулюватиме сфери електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку;
- приведення законодавства України у сфері дитячого харчування до вимог ЄС;
- законопроєкт щодо Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським поліцейським офісом стосовно конфіденційності та збереження інформації;
- ратифікація угоди між Україною та Фінляндією про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом;
- приєднання України до Конвенції про Європейський інститут лісу;
- ратифікація угоди між Кабміном та естонським урядом про технічну та фінансову співпрацю;
- угода між Україною та Данією про здійснення оплачуваних видів діяльності членами сімей дипломатів та консулів;
- Зміни до Фінансової угоди (проєкт "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України") між Україною та Європейським інвестиційним банком;
- ратифікація угоди про внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку. Домовленість стосується участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля;
- законопроєкт про ратифікацію Гарантійної угоди "Проєкт розвитку АТ "Укрпошта": Логістична мережа та Сільське відділення" між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку.
Лист президента / Фото з телеграм-каналу Олексія Гончаренка
Лист президента / Фото з телеграм-каналу Олексія Гончаренка