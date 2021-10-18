Зеленський запропонував низку законопроєктів для порядку денного. Лист президента опублікував нардеп Олексій Гончаренко.

До речі "Слуги" зберуться на засідання фракції: хочуть обговорити держбюджет-2022

Зауважимо, спікер Ради Руслан Стефанчук також заявляв, що може бути додаткова позачергова сесія, присвячена євроінтеграційним законам.

Що мають розглянути

  • Законопроєкт "Про енергетичну ефективність";
  • Зміни до закону про комбіноване виробництво теплової та електроенергії;
  • зміни до закону про альтернативні види палива щодо розвитку виробництва біометану;
  • законопроєкт про Національну комісію, яка регулюватиме сфери електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку;
  • приведення законодавства України у сфері дитячого харчування до вимог ЄС;
  • законопроєкт щодо Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським поліцейським офісом стосовно конфіденційності та збереження інформації;
  • ратифікація угоди між Україною та Фінляндією про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом;
  • приєднання України до Конвенції про Європейський інститут лісу;
  • ратифікація угоди між Кабміном та естонським урядом про технічну та фінансову співпрацю;
  • угода між Україною та Данією про здійснення оплачуваних видів діяльності членами сімей дипломатів та консулів;
  • Зміни до Фінансової угоди (проєкт "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України") між Україною та Європейським інвестиційним банком;
  • ратифікація угоди про внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку. Домовленість стосується участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля;
  • законопроєкт про ратифікацію Гарантійної угоди "Проєкт розвитку АТ "Укрпошта": Логістична мережа та Сільське відділення" між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку.


Лист президента / Фото з телеграм-каналу Олексія Гончаренка


Лист президента / Фото з телеграм-каналу Олексія Гончаренка