Зеленський запропонував низку законопроєктів для порядку денного. Лист президента опублікував нардеп Олексій Гончаренко.

До речі "Слуги" зберуться на засідання фракції: хочуть обговорити держбюджет-2022

Зауважимо, спікер Ради Руслан Стефанчук також заявляв, що може бути додаткова позачергова сесія, присвячена євроінтеграційним законам.

Що мають розглянути

Законопроєкт "Про енергетичну ефективність";

Зміни до закону про комбіноване виробництво теплової та електроенергії;

зміни до закону про альтернативні види палива щодо розвитку виробництва біометану;

законопроєкт про Національну комісію, яка регулюватиме сфери електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку;

приведення законодавства України у сфері дитячого харчування до вимог ЄС;

законопроєкт щодо Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським поліцейським офісом стосовно конфіденційності та збереження інформації;

ратифікація угоди між Україною та Фінляндією про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом;

приєднання України до Конвенції про Європейський інститут лісу;

ратифікація угоди між Кабміном та естонським урядом про технічну та фінансову співпрацю;

угода між Україною та Данією про здійснення оплачуваних видів діяльності членами сімей дипломатів та консулів;

Зміни до Фінансової угоди (проєкт "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України") між Україною та Європейським інвестиційним банком;

ратифікація угоди про внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку. Домовленість стосується участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля;

законопроєкт про ратифікацію Гарантійної угоди "Проєкт розвитку АТ "Укрпошта": Логістична мережа та Сільське відділення" між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку.

Зверніть увагу! Цього тижня також нардепи планують схвалити у першому читанні проєкт Держбюджету на 2022 рік. Крім того, мають розглянути питання НАБУ, НБУ, ресурсного законопроєкту, Фонду часткового гарантування вкладів.



Лист президента / Фото з телеграм-каналу Олексія Гончаренка



Лист президента / Фото з телеграм-каналу Олексія Гончаренка