Ведь раньше он подчеркивал личные переговоры. Об этом в эфире 24 канала рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
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"Как по мне, Зеленский очень подходяще подкорректировал свое предложение", – подчеркнул военный эксперт.
По его словам, встреча президентов Украины и России на полях саммита "нормандской четверки" и с глазу на глаз – это принципиально разные вещи. Ведь в нормандском формате еще есть Германия и Франция, которые фактически поддерживают Украину, несмотря на определенные пророссийские настроения.
Встреча с Путиным лицом к лицу невозможна, – Мусиенко
Мусиенко считает, что встретиться Зеленский и Путин могут лишь исключительно в рамках нормандского саммита. Ведь переговоры с глазу на глаз пока просто невозможны.
Прежде всего потому, что сейчас глава Кремля не проводит ни с кем личные встречи. Он уже в течение длительного времени находится на самоизоляции, и неизвестно, когда выйдет оттуда. К тому же есть еще ситуация, связанная с газом.
Сейчас на Россию будут пытаться найти влияние и давить все, кто заинтересованы в снижении цены на газ. Ибо мы видим, что для Европы это тоже сложности.
Эксперт отметил, что понимает инициативы Офиса Президента по проведению встречи "нормандской четверки" еще при участии действующей канцлера Германии Ангелы Меркель. То есть в том составе, в котором это было в 2019 году, чтобы обеспечить определенную наследственность этому процессу.
Ведь пока нет уверенности, как будет вести себя новый канцлер, какие подходы предложит.
Мусиенко добавил, что и во Франции состоятся выборы весной 2020 года. Речь идет об избрании нового президента. Поэтому тогда тоже будет не до проведения нормандского формата.
Поэтому пока говорить о каких-то контактах на высшем уровне не приходится,
– подытожил он.
Мусиенко о возможной встрече Зеленского и Путина: смотрите видео
Последние заявления Зеленского о встрече с Путиным
- Владимир Зеленский вновь заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным. Мол, эта встреча нужна не только Украине, но и России. Об этом он сообщил во время брифинга в Трускавце по итогам его встречи со "Слугой народа".
- Глава государства считает, что встреча с Путиным тет-а-тет может принести неожиданный результат.
- Впрочем, подчеркнул, что намерен также провести переговоры и в нормандском формате.
- По словам Зеленского, встреча с главой Кремля поможет Украине в вопросе решения трагедии на Донбассе и оккупации Крыма.