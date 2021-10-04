Ведь раньше он подчеркивал личные переговоры. Об этом в эфире 24 канала рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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"Как по мне, Зеленский очень подходяще подкорректировал свое предложение", – подчеркнул военный эксперт.

По его словам, встреча президентов Украины и России на полях саммита "нормандской четверки" и с глазу на глаз – это принципиально разные вещи. Ведь в нормандском формате еще есть Германия и Франция, которые фактически поддерживают Украину, несмотря на определенные пророссийские настроения.

Встреча с Путиным лицом к лицу невозможна, – Мусиенко

Мусиенко считает, что встретиться Зеленский и Путин могут лишь исключительно в рамках нормандского саммита. Ведь переговоры с глазу на глаз пока просто невозможны.

Прежде всего потому, что сейчас глава Кремля не проводит ни с кем личные встречи. Он уже в течение длительного времени находится на самоизоляции, и неизвестно, когда выйдет оттуда. К тому же есть еще ситуация, связанная с газом.

Сейчас на Россию будут пытаться найти влияние и давить все, кто заинтересованы в снижении цены на газ. Ибо мы видим, что для Европы это тоже сложности. Александр Мусиенко Руководитель Центра военно-правовых исследований

Эксперт отметил, что понимает инициативы Офиса Президента по проведению встречи "нормандской четверки" еще при участии действующей канцлера Германии Ангелы Меркель. То есть в том составе, в котором это было в 2019 году, чтобы обеспечить определенную наследственность этому процессу.

Ведь пока нет уверенности, как будет вести себя новый канцлер, какие подходы предложит.

Мусиенко добавил, что и во Франции состоятся выборы весной 2020 года. Речь идет об избрании нового президента. Поэтому тогда тоже будет не до проведения нормандского формата.

Поэтому пока говорить о каких-то контактах на высшем уровне не приходится,

– подытожил он.

Мусиенко о возможной встрече Зеленского и Путина: смотрите видео

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