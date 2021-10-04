Адже раніше він наголошував на особистих перемовинах. Про це в ефірі 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

До теми Може бути результативною, – Зеленський хоче особисто зустрітися з Путіним

"Як на мене, Зеленський дуже слушно підкоригував свою пропозицію", – підкреслив військовий експерт.

За його словами, зустріч президентів України та Росії на полях саміту "нормандської четвірки" і віч-на-віч – це принципово різні речі. Адже в нормандському форматі ще є Німеччина й Франція, які фактично підтримують Україну, попри певні проросійські настрої.

Зустріч з Путіним віч-на-віч неможлива, – Мусієнко

Мусієнко вважає, що зустрітися Зеленський і Путін можуть лише виключно в межах нормандського саміту. Адже перемовини віч-на-віч наразі просто неможливі.

Насамперед тому, що наразі глава Кремля не проводить ні з ким особисті зустрічі. Він вже протягом тривалого часу перебуває на самоізоляції, і невідомо, коли вийде звідти. До того ж є ще ситуація, пов'язана з газом.

Зараз на Росію намагатимуться знайти вплив і тиснути всі, хто зацікавлені в зниженні ціни на газ. Бо ми бачимо, що для Європи це теж складнощі. Олександр Мусієнко Керівник Центру військово-правових досліджень

Експерт відзначив, що розуміє ініціативи Офісу Президента щодо проведення зустрічі "нормандської четвірки" ще за участі чинної канцлерки Німеччини Ангели Меркель. Тобто в тому складі, в якому це було у 2019 році, аби забезпечити певну спадковість цьому процесу.

Адже поки що немає впевненості, як буде поводитися новий канцлер, які підходи запропонує.

Мусієнко додав, що і у Франції відбудуться вибори навесні 2020 року. Мовиться про обрання нового президента. Відтак тоді теж буде не до проведення нормандського формату.

Тому поки що говорити про якісь контакти на вищому рівні не доводиться,

– підсумував він.

Мусієнко про можливу зустріч Зеленського і Путіна: дивіться відео

Останні заяви Зеленського про зустріч з Путіним