Редакция журнала TIME решила дать возможность и своим читателям высказать мнение о том, кто должен быть в рейтинге самых влиятельных лиц в 2022 году. На сайте есть список лиц, за которых можно проголосовать "да" или "нет".

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За украинского президента Владимира Зеленского голоса "да" отдали 83% читателей.

24 канал решил сравнить, как голосуют за других мировых политиков. Только у двоих больше голосов "да", чем "нет". Это президент США Джо Байден, получивший 59% "да". А также Эммануэль Макрон – 52%. Его недавно переизбрали на должность президента Франции.

Среди главных "злодеев", которых читатели TIME не хотят видеть в рейтинге – президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (85% голосов "нет") и российский диктатор Владимир Путин. Против последнего свои голоса отдали четыре из пяти читателей журнала (80% голосов "нет"). Рядом с ними и германский канцлер Олаф Шольц. Его не желают видеть в рейтинге 76% читателей журнала.



Голосование за топ-100 самых влиятельных людей в 2022 году / Иллюстрация 24 канала

Следует отметить, что в рейтинге от журнала TIME не только политики. Там много и мировых знаменитостей, среди которых выдающиеся экономисты и финансисты, руководители корпораций, актеры, спортсмены и т.д.

Голосование продлится до середины мая. 23 мая журнал объявит выбор редакции и можно будет посмотреть результаты голосования читателей.

TIME и Зеленский

После начала войны России против Украины Владимир Зеленский привлекает большое внимание западных СМИ. Не стал исключением и TIME.

В начале марта, когда война еще находилась в начальной фазе, а вокруг Киева была российская оккупационная армия, журнал TIME вышел с обложкой, где разместил цитату Владимира Зеленского "Жизнь победит смерть, а мир – тьму". Это цитата из обращения Владимира Зеленского к Европарламенту 1 марта. Тогда номер журнала посвятили Зеленскому и украинским героям.

В конце апреля фотография Владимира Зеленского была на обложке номера журнала. Тогда их корреспондент Саймон Шустер провел две недели в Киеве. В течение этого времени он посещал президента. И описал работу украинских властей.