На вопрос о встрече с Зеленским Майк Джонсон ответил во время пресс-конференции. Об этом сообщила корреспондентка "Голоса Америки" Екатерина Лисунова.

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Джонсон не уверен, что встретится с Зеленским

Джонсон сказал, что "не уверен" сможет ли встретиться с Зеленским 26 сентября, когда президент Украины приедет в Вашингтон для встречи с Байденом и членами Конгресса США.

Я не думаю, что мы будем в городе в четверг. Расписание наших заседаний изменилось. Все очень текучее. На побережье Мексиканского залива приближается ураган. Многие из нас разъедутся, люди возвращаются домой из-за этого. Так что, пока я не уверен,

– заявил спикер Палаты представителей.

Ранее во вторник СМИ получили сообщение из офиса лидера большинства в Сенате Конгрессе Чака Шумера, что в расписании Конгресса произошли изменения. В частности, последние голосования на этой неделе и в этом месяце в Конгрессе запланированы на среду. После конгрессмены и сенаторы разъедутся по своим округам из-за непогоды.

Кстати, Джонсон также ответил, связано ли то, что не встретится с Зеленским, с поездкой президента Украины в Пенсильванию. Об этом корреспондент Екатерина Лисунова сообщила в фейсбуке.

Нет, я не смог запланировать встречу с Зеленским на этой неделе, потому что я был очень занят, как вы все могли заметить. И я даже не думаю, что буду в городе завтра. Но посмотрите, что бы я ему сказал, если бы мы сели, мы бы поговорили об этом письме про посла. Я думаю, что это было очень ужасное развитие событий, и оно напрягает отношения между двумя странами в очень неудачное для Украины время, поэтому я сожалею об этом,

– подчеркнул спикер Палаты представителей.

Заметим, Джонсон требует, чтобы Владимир Зеленский уволил госпожу посла Украины в США Оксану Маркарову.