О чем бы ни договаривались политики, в Украине основополагающим является решение людей. Об этом 24 канала сказал российский оппозиционный блоггер и стример Майкл Наки.

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Решение о народе

Накануне президент Украины Владимир Зеленский прилетел в США и выступил в Конгрессе и провел переговоры с американским лидером Джо Байденом. Предполагается, что в овальном кабинете Белого дома его могли склонять к "мирным инициативам", отказывая в оружии.

В Америке также понимают, уверен Наки, что Зеленский решает не все. Это история об украинских людях и украинских военных. Поэтому договориться о чем-либо за закрытыми дверями просто невозможно.

Если Зеленский будет согласен на любой "договорняк", это не значит, что Украина не будет бороться. Это значит, что не будет Зеленского. Это очень простое уравнение, которое, мне кажется, все уже поняли. Не понял разве что Владимир Путин,

– убежден оппозиционер.

В системе ценностей диктатора, продолжает Наки, ни одного народа нет. Люди – это расходный материал, "пушечное мясо", винтики.

"А в нормальных странах люди – это именно те, кто принимает решения. Для него люди – это именно те, кто формируют запрос и действия своей страны в результате", – говорит стример.

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Как отметил Наки, красноречивая обложка журнала Time, на которой изображен не только украинский президент, но и украинский народ. Фотография сопровождалась надписью Spirit of Ukraine ("Дух Украины").

Вместе с Владимиром Зеленским был народ Украины. Это и есть правда. Весь мир признает мужество Владимира Зеленского, потому что поехать в Бахмут, который не просто рядом с фронтом, а сам фронтом, самой горячей точкой – это, безусловно, очень смело. Но без людей ничего бы не вышло. И он знает это,

– уверяет журналист.

Именно поэтому, акцентирует Наки, украинский лидер в первую очередь едет к солдатам на передовую и награждает их – пока Владимир Путин вручает медальку пропагандистке Маргарити Симоньян в Кремле – а лишь потом едет в США договариваться.

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