Многие СМИ признали Зеленского человеком года. Кроме того, пришелся по душе украинский лидер и обычным людям в разных странах. Опрос компании CBOS показал, что президент нашего государства пользуется немалой популярностью в Польше.

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Кто дышал в спину Зеленскому

Собственно, президент Украины забрал около 20% симпатий граждан соседнего государства. Кроме того, проценты между другими политиками распределились следующим образом:

президент США Джозеф Байден получил 15% голосов в опросе;

президент Польши Анджей Дуда – 12%;

премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий – 6%;

Заметим, что другие политики набрали не более 1,4 процента. Речь идет, в частности, об экспремьере Великобритании Борисе Джонсоне, президентке Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен, экспрезиденте США Дональде Трампе и премьер-министре Венгрии Викторе Орбане.

Обратите внимание! Респондентам задавали вопрос о том, кто из политиков в 2022 году действовал лучше и принес больше пользы стране и обществу.

Многие люди не ответили на вопрос

Следует сказать, что многие люди затруднились ответить на вопрос, который задавали социологи. Собственно, это 55% поляков.

Важно, что из этого процента 33% респондентов подчеркнул, что ни один из знакомых им политиков не заслуживает звания "политика года". В то же время 23% из этих 55 – выбрали ответ "не знаю / неинтересно / трудно сказать", а 1% –просто отказался участвовать в опросе.

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К этой теме напомним, кто стал неудачником года по версии СМИ. Конечно, издание Politico могло присудить этот титул только одному человеку – то есть президенту России Владимиру Путину. Очевидно, это почетное звание будет с кремлевским диктатором до конца его жизни в этом мире.