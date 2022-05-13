Колледж отметил украинского президента званием почётного доктора гуманитарных наук. Церемония прошла 12 мая.

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Для меня было невероятной честью получить эту почетную грамоту от имени президента Украины,

– рассказала госпожа почетный консул.

Она добавила, что к такой инициативе Manor College присоединились уже 26 учебных заведений США.

В пояснении к награде руководство колледжа привело биографию Зеленского: от "Квартала" к президентству. Учебное заведение вспомнило о том, что политик отказался эвакуироваться, а попросил коллег об оружии для своей страны. Педагоги подчеркнули, что забота Зеленского о своем народе стала беспрецедентной в мире.



Объяснение к отличию Зеленского / Фото Ирины Мазур



От имени президента награду получила Ирина Мазур / Фото госпожи консула

Что известно о Manor College

К созданию Manor College в Пенсильвании в 1947 была причастна украинская диаспора. Учебное заведение тесно связано с Украинской греко-католической церковью. В 2017 году там был открыт обновленный украинский музей. В общем, колледж всегда привлекал внимание американских политиков к помощи Украине.

Учеба в колледже длится 2 года. Он предлагает своим студентам более 30 обучающих программ по здравоохранению, математике, бизнесу, юриспруденции и искусству.

Вещи Зеленского продают за тысячи долларов

На аукционе в Лондоне была продана флисовая кофта президента за 90 тысяч фунтов стерлингов, что составляет более 111 тысяч долларов. Именно в этой кофте украинский политик встречал в Киеве премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. По данным СМИ, ее стоимость составляет 383 гривны. Кстати, в начале аукциона для помощи Украины выступил глава британского правительства. Он подчеркнул, что кофта Зеленского стоит гораздо больше стартовой цены, то есть за 50 тысяч фунтов стерлингов.

На аукционе в Бостоне за 50 тысяч долларов продали бейсбольный мяч с автографом Зеленского .

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