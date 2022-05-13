Коледж відзначив українського президента званням почесного доктора гуманітарних наук. Церемонія відбулася 12 травня.

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Для мене було неймовірною честю отримати цю почесну грамоту від імені президента України,

– розповіла пані почесний консул.

Вона додала, що до такої ініціативи Manor College долучилися вже 26 навчальних закладів США.

У поясненні до відзнаки керівництво коледжу навело біографію Зеленського: від "Кварталу" до президенства. Навчальний заклад згадав про те, що політик відмовився евакуюватися, а попросив колег про зброю для своєї країни. Освітяни наголосили, що турбота Зеленського про свій народ стала безпрецедентною у світі.



Пояснення до відзнаки Зеленського / Фото Ірини Мазур



Від імені президента нагороду отримала Ірина Мазур / Фото пані консула

Що відомо про Manor College

До створення Manor College у Пенсильванії у 1947 році була причетна українська діаспора. Навчальний заклад тісно пов'язаний з Українською греко-католицькою церквою. У 2017 році там відкрили оновлений український музей. Загалом коледж завжди привертав увагу американських політиків до допомоги Україні.

Навчання у коледжі триває 2 роки. Він пропонує своїм студентам понад 30 навчальних програм з охорони здоров'я, математики, бізнесу, юриспруденції та мистецтва.

Речі Зеленського продають за тисячі доларів

На аукціоні у Лондоні продали флісову кофту президента за 90 тисяч фунтів стерлінгів, що становить понад 111 тисяч доларів. Саме у цій кофті український політик зустрічав у Києві прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. За даними ЗМІ, її вартість становить 383 гривні. До речі, на початку аукціону для допомоги України виступив сам очільник британського уряду. Він наголосив, що кофта Зеленського вартує набагато більше за стартову ціну, тобто за 50 тисяч фунтів стерлінгів.

На аукціоні у Бостоні за 50 тисяч доларів продали бейсбольний м'яч із автографом Зеленського.

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