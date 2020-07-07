О влиянии Зеленского на депутатов "Слуги народа", амбициозные планы ОПЗЖ и причины отставки Смолия – в эфире программы "Политбюро" рассказали журналистка Татьяна Даниленко, заместитель главного редактора "Украинской правды" Евгений Будерацький и журналист издания НВ Иван Верстюк.

О влиянии Зеленского на "слуг народа"

В эфире 24 канала журналистка Татьяна Даниленко рассказала, что у каждого украинского президента есть только 2 инструмента воздействия на парламент. Других, к сожалению, украинская политика не придумала.

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Журналистка отметила, что ни один из этих инструментов не присущ Зеленскому.

1. Грубые деньги

Как утверждала Даниленко, Зеленский ощущает дефицит денег и "заставляет периодически олигархов скидываться на зарплаты в конвертах для своих депутатов". Однако дело в том, что 5 тысяч долларов, о которых говорят, это не те деньги, которые могут "зацементировать фракцию".

Понятно, что в парламенте есть те политсилы, которые получают из соседней страны бабло вагонами, поэтому никакие 5 тысяч долларов не спасут его фракцию от политической коррупции и работы на другие фракции, а не на свою,

– заявила Татьяна Даниленко.

2. Уголовные дела

Даниленко также заверила, что с уголовными делами тоже у Зеленского не все так просто. Он, конечно, немного влияет на управление правоохранительной системой, однако это влияние является минимальным.

Сказать, что правоохранительные органы являются ручными зайчиками президента – мягко говоря, преувеличение. Поэтому, конечно, он теряет банально влияние над своими депутатами и этого следовало ждать,

– подытожила Даниленко.

Об амбициозных планах ОПЗЖ

Журналист НВ Иван Верстюк сообщил в эфире программы, что партия "Оппозиционная платформа – "За жизнь" имеет амбициозные планы на местные выборы 2020 года. Это является одной из главных причин раскачивания языкового вопроса, чтобы консолидировать и мобилизовать свой электорат.

"Буквально неделю назад у меня было несколько разговоров с Юрием Бойко одним из лидеров ОПЗЖ. Он как раз рассказал, что у них ужасно амбициозные планы на местные выборы. У них стоит задача – взять большинство во всех городских и областных советах Южной и Восточной Украины. На это идут очень существенные ресурсы. Соответственно, в ОПЗЖ понимают, что языковая тема – это то, что возбуждает их электорат", – сказал Верстюк.

Больше об амбициозных планах ОПЗЖ – читайте здесь

О причинах отставки Смолия

Политический обозреватель Иван Верстюк в эфире пояснил, что глава Нацбанка Яков Смолий ушел в отставку по нескольким причинам. В частности, не имел никакой поддержки в Офисе Президента.

"Но Зеленский не понимает, что увольнением Смолия он фактически объявил войну всей либеральной части общества, которая ориентируется на структурные реформы, на изменения в стране в проевропейском направлении", – отметил Верстюк.

Подробнее о причинах отставки Смолия – читайте здесь