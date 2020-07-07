Про вплив Зеленського на депутатів "Слуги народу", амбітні плани ОПЗЖ та причини відставки Смолія – в ефірі програми "Політбюро" розповіли журналістка Тетяна Даниленко, заступник головного редактора "Української правди" Євген Будерацький та журналіст видання НВ Іван Верстюк.

Про вплив Зеленського на "слуг народу"

В ефірі 24 каналу журналістка Тетяна Даниленко розповіла, що в кожного українського президента є тільки 2 інструменти впливу на парламент. Інших, на жаль, українська політика не вигадала.

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Журналістка зазначила, що жоден з цих інструментів не притаманний Зеленському.

1. Грубі гроші

Як стверджувала Даниленко, Зеленський відчуває дефіцит грошей.

"Зрозуміло, що в парламенті є ті політсили, які отримують з сусідньої країни бабло вагонами, тому ніякі гроші не врятують його фракцію від політичної корупції і роботи на інші фракції, а не на свою", – заявила Тетяна Даниленко.

2. Кримінальні справи

Даниленко також запевнила, що з кримінальними справами теж у Зеленського не все так просто. Він, звісно, трохи впливає на керування правоохоронною системою, однак цей вплив є мінімальним.

Сказати, що правоохоронні органи є ручними зайчиками президента – м'яко кажучи, перебільшення. Тому, звичайно, він втрачає банально вплив над своїми депутатами і цього слід було чекати,

– підсумувала Даниленко.

Про амбітні плани ОПЗЖ

Журналіст НВ Іван Верстюк повідомив в ефірі програми, що партія "Опозиційна платформа – "За життя" має амбітні плани на місцеві вибори 2020 року. Це є однією з головних причин розкачування мовного питання, аби консолідувати та мобілізувати свій електорат.

"Буквально тиждень тому в мене було декілька розмов з Юрієм Бойком – одним з лідерів ОПЗЖ. Він якраз розповів, що в них страшенно амбітні плани на місцеві вибори. В них стоїть задача – взяти більшість в усіх міських та обласних радах Південної та Східної України. На це йдуть дуже суттєві ресурси. Відповідно, в ОПЗЖ розуміють, що мовна тема – це те, що збуджує їхній електорат", – сказав Верстюк.

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Про причини відставки Смолія

Політичний оглядач Іван Верстюк в ефірі пояснив, що голова Нацбанку Яків Смолій пішов у відставку з кількох причин. Зокрем, не мав жодної підтримки в Офісі Президента.

"Але Зеленський не розуміє, що звільненням Смолія він фактично оголосив війну всій ліберальній частині суспільства, яка орієнтується на структурні реформи, на зміни в країні в проєвропейському напрямку", – зазначив Верстюк.