3 липня Верховна Рада відправила голову Національного банку України Якова Смолія у відставку. Заяву про звільнення він написав одразу після розмови з Володимиром Зеленським. Що могло вплинути на таке рішення – читайте далі.

Політичний оглядач Іван Верстюк в ефірі програми "Політбюро" на 24 каналі пояснив, що Яків Смолій не мав жодної підтримки в Офісі Президента.

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"Смолій відверто не мав жодної підтримки в Офісі Президента. Це людина заплямована тим, що була головою Національного банку ще в часи Петра Порошенка. Але Зеленський не розуміє, що звільненням Смолія він фактично оголосив війну всій ліберальній частині суспільства, яка орієнтується на структурні реформи, на зміни в країні в проєвропейському напрямку", – зазначив він.

За його словами, Зеленський наразі губиться в складних питаннях державної політики. Це було помітно під час засідання офісу реформ, де президент слухав своїх радників.

Що цікаво, коли радники щось пропонують і кажуть йому, що, наприклад, податкова реформа крута, то Зеленський каже: "добре, приймаємо". Але коли радники між собою не погоджуються, то Зеленський не знає, що йому робити і як сформувати власну думку. Але щодо звільнення Смолія, то консенсус на Банковій був,

– сказав Верстюк.

Він додав, Зеленський помиляється, якщо думає, що через 2 місяці про це всі забудуть, адже після звільнення Смолія існують неймовірні ризики для української економіки.

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