Стрибок курсу і доля співпраці з МВФ: Смолій розповів про наслідки свого звільнення з НБУ
Валютний ринок в Україні є досить чутливим до різних подій. Саме тому зазвичай у людей виникають панічні настрої, з якими у Нацбанку вже навчилися боротися.
Про це розповів колишній голова Нацбанку України Яків Смолій в інтерв’ю "Лівому берегу". Він вважає, що його відставка не має сильно вплинути на ситуацію з курсом валют чи співпрацю з МВФ.
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Давайте розкладемо все по полицях. Валютний ринок дуже чутливий. Ми це побачили в березні, коли ввели карантин. Спочатку виникають панічні настрої, перша реакція – учасники ринку зі словами "Льолік, ми пропали!" скуповують усе, що є. Але ми вміємо реагувати на це. Відставка голови центрального банку – менш знакова подія, ніж карантин,
– зауважив він.
Що Смолій сказав про стрибок курсу валют після його відставки
- За його словами, "перша хвиля побігла" 2 липня, того ж дня Нацбанк продав 150 мільйонів доларів, щоб стримати цей стрибок курсу.
- Наступного ж дня ринок заспокоївся.
"Тим більше, що ми даємо комунікацію, що голова центрального банку не роздає чи не купує долари, працює інституція. Є певний психологічний момент, який треба вчасно зупинити, і далі все стабілізується", – пояснив Смолій.
Що буде зі співпрацею з МВФ
Ще одне важливе питання, яке хвилювало українців після відставки Смолія – подальша доля співпраці України з МВФ. Так, ексглава Нацбанку наголосив: все у руках його наступника.
Знову ж таки, ні МВФ, ні Світовий банк, ні жодна корпорація не працюють із персоналіями. Вони працюють з інституцією. Усі чекатимуть на меседж від новопризначеного голови. Що він буде робити,
– сказав Смолій.
Він вважає, що якщо його наступник не мінятиме політики Національного банку, одразу заявить, що намагатиметься бути незалежним, зберігати плавуче курсоутворення, не друкуватиме гривні – це буде зрозумілий для партнерів сигнал.