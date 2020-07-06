Валютний ринок в Україні є досить чутливим до різних подій. Саме тому зазвичай у людей виникають панічні настрої, з якими у Нацбанку вже навчилися боротися.

Про це розповів колишній голова Нацбанку України Яків Смолій в інтерв’ю "Лівому берегу". Він вважає, що його відставка не має сильно вплинути на ситуацію з курсом валют чи співпрацю з МВФ.

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Давайте розкладемо все по полицях. Валютний ринок дуже чутливий. Ми це побачили в березні, коли ввели карантин. Спочатку виникають панічні настрої, перша реакція – учасники ринку зі словами "Льолік, ми пропали!" скуповують усе, що є. Але ми вміємо реагувати на це. Відставка голови центрального банку – менш знакова подія, ніж карантин,

– зауважив він.

Що Смолій сказав про стрибок курсу валют після його відставки

За його словами, "перша хвиля побігла" 2 липня, того ж дня Нацбанк продав 150 мільйонів доларів, щоб стримати цей стрибок курсу.

Наступного ж дня ринок заспокоївся.

"Тим більше, що ми даємо комунікацію, що голова центрального банку не роздає чи не купує долари, працює інституція. Є певний психологічний момент, який треба вчасно зупинити, і далі все стабілізується", – пояснив Смолій.

Що буде зі співпрацею з МВФ

Ще одне важливе питання, яке хвилювало українців після відставки Смолія – подальша доля співпраці України з МВФ. Так, ексглава Нацбанку наголосив: все у руках його наступника.

Знову ж таки, ні МВФ, ні Світовий банк, ні жодна корпорація не працюють із персоналіями. Вони працюють з інституцією. Усі чекатимуть на меседж від новопризначеного голови. Що він буде робити,

– сказав Смолій.

Він вважає, що якщо його наступник не мінятиме політики Національного банку, одразу заявить, що намагатиметься бути незалежним, зберігати плавуче курсоутворення, не друкуватиме гривні – це буде зрозумілий для партнерів сигнал.

Відставка Смолія: коротко