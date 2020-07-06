Скачок курса и судьба сотрудничества с МВФ: Смолий рассказал о последствиях своего ухода из НБУ
Валютный рынок в Украине достаточно чувствителен к различным событиям. Именно поэтому обычно у людей возникают панические настроения, с которыми в Нацбанке уже научились бороться.
Об этом рассказал бывший глава Нацбанка Украины Яков Смолий в интервью "Левому берегу". Он считает, что его отставка не должна сильно повлиять на ситуацию с курсом валют или сотрудничество с МВФ.
Обратите внимание Мир после коронакризиса: Смолий рассказал о перспективах Украины
Давайте разложим все по полкам. Валютный рынок очень чувствителен. Мы это увидели в марте, когда ввели карантин. Сначала возникают панические настроения, первая реакция – участники рынка со словами "Лелик, мы пропали!" скупают все, что есть. Но мы умеем реагировать на это. Отставка главы центрального банка – менее знаковое событие, чем карантин,
– отметил он.
Что Смолий сказал о скачке курса валют после его отставки
- По его словам, "первая волна побежала" 2 июля, в тот же день Нацбанк продал 150 миллионов долларов, чтобы сдержать этот скачок курса.
- На следующий же день рынок успокоился.
"Тем более, что мы даем коммуникацию, что глава центрального банка не раздает/не покупает доллары, работает институция. Есть определенный психологический момент, который надо вовремя остановить, и дальше все стабилизируется", – объяснил Смолий.
Что будет с сотрудничеством с МВФ
Еще один важный вопрос, который волновал украинцев после отставки Смолия – дальнейшая судьба сотрудничества Украины с МВФ. Так, бывший глава Нацбанка подчеркнул: все в руках его преемника.
Опять же, ни МВФ, ни Всемирный банк, ни одна корпорация не работают с персоналиями. Они работают с институтом. Все будут ждать месседжа от новоназначенного председателя. Что он будет делать,
– сказал Смолий.
Он считает, что если его преемник не будет менять политику Национального банка, сразу заявит, что постарается быть независимым, сохранять плавучее курсообразование, не будет печатать гривны – это будет понятный для партнеров сигнал.
Отставка Смолия: коротко
- Яков Смолий 1 июля заявил, что подает в отставку с поста главы НБУ из-за политического давления.
- Впоследствии Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде соответствующий проект постановления, а 3 июля нардепы поддержали отставку .
- Многие экономисты, представители международных организаций поддержали Смолия.
- СМИ заявили, что отставка стала следствием спора с президентом, а глава НБУ отреагировал эмоционально.
- Пока временной исполняющей обязанности главы НБУ является Екатерина Рожкова.