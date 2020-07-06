Валютный рынок в Украине достаточно чувствителен к различным событиям. Именно поэтому обычно у людей возникают панические настроения, с которыми в Нацбанке уже научились бороться.

Об этом рассказал бывший глава Нацбанка Украины Яков Смолий в интервью "Левому берегу". Он считает, что его отставка не должна сильно повлиять на ситуацию с курсом валют или сотрудничество с МВФ.

Обратите внимание Мир после коронакризиса: Смолий рассказал о перспективах Украины

Давайте разложим все по полкам. Валютный рынок очень чувствителен. Мы это увидели в марте, когда ввели карантин. Сначала возникают панические настроения, первая реакция – участники рынка со словами "Лелик, мы пропали!" скупают все, что есть. Но мы умеем реагировать на это. Отставка главы центрального банка – менее знаковое событие, чем карантин,

– отметил он.

Что Смолий сказал о скачке курса валют после его отставки

По его словам, "первая волна побежала" 2 июля, в тот же день Нацбанк продал 150 миллионов долларов, чтобы сдержать этот скачок курса.

На следующий же день рынок успокоился.

"Тем более, что мы даем коммуникацию, что глава центрального банка не раздает/не покупает доллары, работает институция. Есть определенный психологический момент, который надо вовремя остановить, и дальше все стабилизируется", – объяснил Смолий.

Что будет с сотрудничеством с МВФ

Еще один важный вопрос, который волновал украинцев после отставки Смолия – дальнейшая судьба сотрудничества Украины с МВФ. Так, бывший глава Нацбанка подчеркнул: все в руках его преемника.

Опять же, ни МВФ, ни Всемирный банк, ни одна корпорация не работают с персоналиями. Они работают с институтом. Все будут ждать месседжа от новоназначенного председателя. Что он будет делать,

– сказал Смолий.

Он считает, что если его преемник не будет менять политику Национального банка, сразу заявит, что постарается быть независимым, сохранять плавучее курсообразование, не будет печатать гривны – это будет понятный для партнеров сигнал.

Отставка Смолия: коротко