После пандемии коронавируса мир точно изменится. Впрочем, приступать сейчас к долговременным прогнозам не стоит. В то же время, для Украины коронакризис менее страшен, чем для многих других стран мира.

Так считает экс-глава Национального банка Украины Яков Смолий. Он рассказал об этом в интервью "Левому берегу".

Обратите внимание После встречи с Зеленским я понял, что должен уволиться, – Смолий

Мир изменится – это я точно знаю. Мы никогда не ожидали, что, сидя дома, можно так же эффективно выполнять свою работу. В таком режиме до кризиса работали программисты, теперь работает Национальный банк,

– отметил он.

Как НБУ работает в условиях карантина:

По словам Смолия, в НБУ есть работы или функции, которые можно выполнять дистанционно.

Так, во время пандемии там ввели норму, когда люди по желанию частично могут работать из дома.

Массовые мероприятия и конференции могут проводить дистанционно.

Правление Нацбанка до сих пор собирается дистанционно.

Коронакризис и его риски

По мнению Смолия, во время пандемии COVID-19, вероятно, никто не может сделать какой-то прогноз относительно экономической ситуации больше, чем на несколько месяцев.

К счастью, Украина не настолько входит в цепь непрерывных глобальных процессов, как, скажем, Германия. Часть составляющих для немецкого автопрома производится в Китае, часть – еще где-то. Когда Китай ввел карантин – остановились немецкие заводы,

– объяснил бывший глава НБУ.

По словам Смолия, поскольку Украина является аграрной страной, в этом ее преимущество. Мол, пищевые продукты всегда будут нужны.

В то же время, по его мнению, у металлургии могут быть определенные проблемы.

"Если будет заморожено, скажем, строительство, не будет спроса. Но это надо, чтобы весь мир накрыло. Но просчеты бывают разные. Можно вспомнить Бразилию, когда там прорвало дамбу. И наша железная руда еще сегодня имеет спрос, потому что они не восстановили на полную мощность свои ресурсы", – уточнил он.

Также Смолий отметил, что в Украине почти все возобновило свою работу: люди вернулись к труду, что-то начало производиться, начала работать сфера услуг. В то же время, спрос до сих пор немного подавлен, именно поэтому, по мнению Смолия, рост ВВП будет восстанавливаться медленно.