Після пандемії коронавірусу світ точно зміниться. Втім, приступати зараз до довготривалих прогнозів не варто. Водночас, для України коронакриза є менш страшною, аніж для багатьох інших країн світу.

Так вважає ексглава Національного банку України Яків Смолій. Він розповів про це в інтерв’ю "Лівому берегу".

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Світ зміниться – це я точно знаю. Ми ніколи не очікували, що, сидячи вдома, можна так само ефективно виконувати свою роботу. У такому режимі до кризи працювали програмісти, тепер працює Національний банк,

– зауважив він.

Як НБУ працює в умовах карантину:

За словами Смолія, у НБУ роботи чи функції, які можна виконувати дистанційно.

Так, у час пандемії там запровадили норму, коли люди за бажанням частково можуть працювати з дому.

Масові заходи та конференції можуть проводити дистанційно.

Правління Нацбанку досі збирається дистанційно.

Коронакриза і її ризики

На думку Смолія, у час пандемії COVID-19, ймовірно, ніхто не може зробити якийсь прогноз щодо економічної ситуації більш, ніж на кілька місяців.

На щастя, Україна не настільки входить у ланцюг безперервних глобальних процесів, як, скажімо, Німеччина. Частина складових для німецького автопрому виробляється в Китаї, частина – ще десь. Коли Китай запровадив карантин – зупинилися німецькі заводи,

– пояснив колишній очільник НБУ.

За словами Смолія, оскільки Україна є аграрною країною, у цьому є її перевага. Мовляв, харчові продукти завжди будуть потрібні.

Водночас, на його думку, у металургії можуть бути певні проблеми.

"Якщо буде заморожено, скажімо, будівництво, не буде попиту. Але це треба, щоб увесь світ накрило. Але трафунки бувають різні. Можна згадати Бразилію, коли там прорвало дамбу. І наша залізна руда ще до сьогодні має попит, бо вони не відновили на повну потужність свої ресурси", – уточнив він.

Також Смолій зауважив, що в Україні майже все відновило свою роботу: люди повернулися до праці, щось почало вироблятися, почала працювати сфера послуг. Водночас, попит досі є дещо пригнічений, саме тому, на думку Смолія, зростання ВВП відновлюватиметься повільно.