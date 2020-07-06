Колишній голова Національного банку України вирішив писати заяву про звільнення вже після того, як мав щодо цього розмову із президентом Зеленським. Той начебто сам ствердно відповів на запитання Смолія, чи слід йому звільнятися.

Про це Яків Смолій розповів в інтерв’ю "Лівому берегу". Він зауважив, що розмова між ним і главою держави відбулася 30 червня після засідання Нацради реформ.

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30 червня в мене була зустріч з президентом. Під час цієї розмови я зрозумів, що маю запитати в президента, чи повинен звільнитись. Він відповів "так",

– коротко пояснив Смолій.

Він не став вдаватися у деталі діалогу, втім додав, що в якийсь момент зрозумів: він має піти. Тому й перепитав про це у Зеленського.

Що ще розповів про своє звільнення Смолій:

Він із Зеленським "абсолютно виважено обговорили", як і коли має відбуватися процес його звільнення.

Смолій запитував, чи хоче Зеленський робити це негайно, чи вже восени. Президент сказав, що ще цієї сесії Ради.

Залишалося три робочих дні, наступний тиждень був не сесійний. Важливо, щоб нового голову призначили до того, як Рада піде на канікули. Тому я був зобов’язаний сказати всій спільноті, що 30 червня по обіді в нас була розмова з президентом, а 1 липня я подав заяву,

– пояснив Смолій.

Ексглава Нацбанку додав, що Зеленський радився з ним щодо ймовірних наступників, однак імена Смолій вирішив не називати журналістам.

За словами Смолія, Зеленський 2 липня мав зустріч зі всім правлінням Нацбанку.

Раніше Смолій підтвердив, що пішов у відставку після розмови з Зеленським

До слова, колишній очільник НБУ розповів також, що на відміну від своєї попередниці Валерії Гонтаревої, не збирається покидати Україну.

Відставка Смолія: основне