Тиску на Смолія з Офісу Президента не було, – Зеленський
Володимир Зеленський заявив, що у нього з ексглавою НБУ були хороші стосунки. Отож про тиск на Якова Смолія з Офісу Президента й не мовилось.
У Зеленського зі Смолієм були хороші стосунки
Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву ексглави НБУ Якова Смолія про вчинений на нього політичний тиск. Про це глава держави розповів під час візиту на Одещину, інформує 24 канал.
До теми Смолій підтвердив, що пішов у відставку після розмови з Зеленським
Вже його (Смолія – 24 канал) запитували, чи був тиск з Офісу Президента, і він сказав, що ні. У нас з ним були дуже непогані стосунки не лише на професійному, а й на людському рівні,
– розповів Зеленський.
Хто може очолити Нацбанк
Щодо питання про кандидатуру на голову НБУ, то президент провів три великі зустрічі з усіма головами державних банків, представниками комерційних банків та заступниками голови НБУ. Від банкірів Зеленський хотів отримати оцінку ситуації та поговорити про можливих наступників Якова Смолія.
Всі достатньо спокійно сприймають відставку голови Нацбанку. Якихось особливих ризиків вони не бачать. Нам багато разів вже казали, що долар буде по 100, але це просто якась фантастика,
– наголосив Зеленський.
Щодо того, хто наступним сяде у крісло голови НБУ, Зеленський не дав конкретних відповідей. Президент сказав, що отримав по списку кандидатів на кожній із зустрічей. Наразі усіх запропонованих претендентів вивчають.
Відставка Якова Смолія: що відомо
- Смолій написав заяву про відставку за власним бажанням 2 липня. ЗМІ повідомляли, що Смолій вирішив піти з НБУ після конфлікту з Володимиром Зеленським.
- Згодом президент Зеленський та Комітет Ради з питань фінансів, податкової та митної політики розглянули та погодили відставку глави НБУ.
- 3 липня за відставку Смолія проголосувала Верховна Рада. За – 286 депутатів.
- Нацбанк з повагою прийняв рішення Якова Смолія.
- В Офісі Президента заявили, що правління НБУ продовжуватиме свою діяльність на засадах незалежності та професійності.
- МВФ відзначив суттєві досягнення у забезпеченні цінової стабільності в Україні під керівництвом Якова Смолія.
- Зараз серед головних кандидатів на посаду очільника НБУ називають Кирила Шевченка, Володимира Лавренчука та Тимофія Милованова.
- Наразі обов'язки глави НБУ виконуватиме перша заступниця Смолія – Катерина Рожкова.