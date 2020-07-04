Володимир Зеленський заявив, що у нього з ексглавою НБУ були хороші стосунки. Отож про тиск на Якова Смолія з Офісу Президента й не мовилось.

У Зеленського зі Смолієм були хороші стосунки

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву ексглави НБУ Якова Смолія про вчинений на нього політичний тиск. Про це глава держави розповів під час візиту на Одещину, інформує 24 канал.

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Вже його (Смолія – 24 канал) запитували, чи був тиск з Офісу Президента, і він сказав, що ні. У нас з ним були дуже непогані стосунки не лише на професійному, а й на людському рівні,

– розповів Зеленський.

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Щодо питання про кандидатуру на голову НБУ, то президент провів три великі зустрічі з усіма головами державних банків, представниками комерційних банків та заступниками голови НБУ. Від банкірів Зеленський хотів отримати оцінку ситуації та поговорити про можливих наступників Якова Смолія.

Всі достатньо спокійно сприймають відставку голови Нацбанку. Якихось особливих ризиків вони не бачать. Нам багато разів вже казали, що долар буде по 100, але це просто якась фантастика,

– наголосив Зеленський.

Щодо того, хто наступним сяде у крісло голови НБУ, Зеленський не дав конкретних відповідей. Президент сказав, що отримав по списку кандидатів на кожній із зустрічей. Наразі усіх запропонованих претендентів вивчають.

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