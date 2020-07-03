Перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова тимчасово виконуватиме обов'язки голови центробанку. До їх виконання Рожкова заступила після того, як Верховна Рада відправила у відставку Якова Смолія.

Про тимчасове виконання нових обов'язків сама Катерина Рожкова повідомила на брифінгу керівництва НБУ після засідання парламенту. Про це пише 24 канал.

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Розуміючи свою відповідальність, ми залишаємося працювати з метою зберегти забезпечення макрофінансової стабільності. Поки не буде призначено нового голову, його обов'язки буду виконувати я,

– розповіла перша заступниця голови НБУ.

Крім того, вона звернулася до Кабінету Міністрів, Президента України й політиків і закликала їх до ефективної співпраці з Національним банком України.

"Закликаємо до співпраці, яка дасть змогу виконувати функції, що покладені на нас Конституцією України", – наголосила Катерина Рожкова.

Саме вона тимчасово очолила Національний банк України за розподілом посадових обов'язків. За відсутності постійного очільника цей пост обіймає його перший заступник.

Вона також пояснила, що для тих членів команди, які досі залишаються в Нацбанку, чинними є ті "червоні лінії", які визначив Яків Смолій. Це незалежність НБУ й право схвалювати рішення, не беручи до уваги політичних вподобань.

Це недопустимість включення друкарського станка, повернення збанкрутілих банків колишнім власниками, недопустимість адміністративного втручання в ринкові відносини,

– заявила Катерина Рожкова.

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