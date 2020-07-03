Первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова временно будет исполнять обязанности главы центробанка. К их выполнению Рожкова приступила после того, как Верховная Рада отправила в отставку Якова Смолия.

О временном исполнении новых обязанностей сама Екатерина Рожкова сообщила на брифинге руководства НБУ после заседания парламента. Об этом пишет 24 канал.

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Понимая свою ответственность, мы остаемся работать с целью сохранить обеспечение макрофинансовой стабильности. Пока не будет назначен новый глава, его обязанности буду исполнять я,

– рассказала первая заместитель председателя НБУ.

Кроме того, она обратилась к Кабинету Министров, Президенту Украины и политикам и призвала их к эффективному сотрудничеству с Национальным банком Украины.

"Призываем к сотрудничеству, которое позволит выполнять функции, возложенные на нас Конституцией Украины", – отметила Екатерина Рожкова.

Именно она временно возглавила Национальный банк Украины за распределением должностных обязанностей. При отсутствии постоянного главы этот пост занимает его первый заместитель.

Она также пояснила, что для тех членов команды, которые до сих пор остаются в Нацбанке, действующими являются те "красные линии", которые определил Яков Смолий. Это независимость НБУ и право принимать решения, не принимая во внимание политических предпочтений.

Это недопустимость включения печатного станка, возврата обанкротившихся банков бывшим собственниками, недопустимости административного вмешательства в рыночные отношения,

– заявила Екатерина Рожкова.

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