Глава НБУ Яков Смолий подал в отставку из-за политического давления. Если за увольнение Смолия проголосует Верховная Рада, обязанности главы Нацбанка будет исполнять его первый заместитель – 48-летняя Екатерина Рожкова. 24 канал предлагает ознакомиться с прошлым и самыми яркими фактами из биографии финансистки.

Що відомо про минуле Катерини Рожкової

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Освіта та перші кар'єрні кроки в банківській сфері

Катерина Рожкова народилася 27 квітня 1972 року в Києві.

Закінчила Київський національний економічний університет у 1997 році за спеціальністю "Фінанси і кредит – банківський менеджмент", магістр ділового адміністрування. Отримала МВА, закінчивши Міжнародний інститут менеджменту у 2002 році, отримавши кваліфікацію фахівця з управління зовнішньоекономічною діяльністю.

Загалом в українській банківській системі Катерина Рожкова працює вже понад 20 років.

З 1998 по 2005 рік працювала в банку "Аваль", пройшовши шлях від економіста до директора фіндепартаменту.

У 2006 – 2008 роках була заступницею голови правління Erste Bank. Після цього пів року, до кінця 2009 року, очолювала департамент безвиїзного банківського нагляду НБУ.

У 2010 – 2013 роках обіймала посаду заступника голови правління "Фінбанку" в Одесі. З 2013 року Катерина Рожкова працювала заступником голови правління "Платинум Банку", а вже з 2014 року і до червня 2015 року – виконувала обов'язки голови правління цього банку.

У 2015 році Катерина Рожкова повернулася в Нацбанк і зайняла крісло директора департаменту банківського нагляду. У січні 2016 стала виконуючим обов'язки, а потім офіційно призначеним заступником голови Нацбанку.

15 червня 2018 році Катерину Рожкову обрали першим заступником голови НБУ – Якова Смолія. Саме він порекомендував її Раді НБУ.



Катерина Рожкова / Фото з фейсбук-сторінки Катерини Рожкової

Політичні скандали та зв'язки

Сім'я Рожкової

Про рідних Катерини Рожкової відомо небагато. У своїй декларації вона зазначила доньку –Дарину Андріївну. Є також син і цивільний чоловік.

За даними ЗМІ, цивільний чоловік Катерини Рожкової очолював правління "Промінвестбанку", який був дочірньою структурою російського державного "Внешэкономбанку".

"Плівки Рожкової"

У 2016 році в мережу злили так звані "плівки Рожкової" – записи телефонних розмов заступниці голови НБУ з керівниками деяких українських банків, які були зроблені в 2016-2017 роках. Серед них – "Платинум Банк", в якому Рожкова працювала до приходу в НБУ, російський ВТБ, а також "Фідобанк" Олександра Адарича, якого пов'язують з бізнес-оточенням Сергія Арбузова та Олександра Януковича.

Рожкова начебто сприяла виділенню кредиту банку, з керівником якого має родинний зв'язок – її цивільний чоловік був головою правління "Промінвестбанку".

У жовтні 2016 року в Рожкової відбулися обшуки, які пов'язували з її можливою причетністю до банкрутства банку "Михайлівський" та махінації на користь "Платинум-банку".

Сама Рожкова пояснювала ці бесіди звичайною робочою практикою, закликавши при цьому правоохоронні органи з'ясувати, хто незаконно прослуховує її телефон.

Восени 2017 року НАБУ допитало її в справі рефінансування "Платинум Банку" в якості свідка.

"Плівки Гончарука"

На початку січня цього року в мережу потрапили аудіозаписи, зроблені на нараді з експрем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком. Там була присутня й Катерина Рожкова. Спочатку "злили" першу частину розмови, де нібито Олексій Гончарук, Катерина Рожкова і Оксана Маркарова обговорюють курс долара в Україні та економічні питання перед зустріччю з президентом. Зокрема тоді Гончарук розповів про "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

В іншій частині "плівок" говорили про прогноз для президента щодо курсу гривні. Голос, схожий на голос Рожкової, сказав, що почнуть бунтувати вкладники банків, бо ставки підуть униз. Курс гривні обговорювали на прикладі вартості олів'є.

До теми Голова Нацбанку підтвердив правдивість "плівок Гончарука"

Протистояння з Коломойським

У ЗМІ Катерину Рожкову часто називають близькою подругою ексглави Нацбанку Валерії Гонтарєвої, з якою в олігарха Ігоря Коломойського стосунки були завжди напружені. Рожкова, як і Гонтарева, активно виступали за націоналізацію "Приватбанку".

Сам Коломойський поетично порівнював Рожкову з Карфагеном, який має бути зруйнований. Він неодноразово виступав за її відсторонення з НБУ.

Нардепи та політологи з орбіти олігарха часто вдавались до інформаційних атак на Рожкову. Зокрема, депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський публікував в мережі її інтимні фото зі спільного відпочинку з Гонтаревою.

Коментуючи відносини з Коломойським, Рожкова зазначала, що не спілкувалася з ним ще з 2016 року.

Особисто ми не сварилися. В ділових питаннях ми спілкувалися по-різному, жодних інших стосунків у нас не було. Але ми точно голосно не сварилися,

– заявляла Рожкова.

У грудні минулого року під стінами НБУ та під домом Рожкової відбулися акції протесту. Протестувальники навіть пошкодили ворота її будинку. Організатором мітингів виступила громадська організація "Стоп корупції".

Мітингувальники звинувачували главу Нацбанку Яківа Смолія та його заступника Катерину Рожкову в покритті корупційних схем і вимагали притягнути їх до відповідальності.

В НБУ тоді наголосили, що учасники акції отримують гроші та діють в інтересах олігарха Ігоря Коломойського.



Валерія Гонтарева і Катерина Рожкова / Фото з телеграм-каналу Олександра Дубінського

Статки і майно Рожкової