Владимир Зеленский заявил, что у него с экс-главой НБУ были хорошие отношения. Поэтому о давлении на Якова Смолия из Офиса Президента не было и речи.

У Зеленского со Смолием были хорошие отношения

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление экс-главы НБУ Якова Смолия о совершенном на него политическом давлении. Об этом глава государства рассказал во время визита в Одесскую область, информирует 24 канал.

К теме Смолий подтвердил, что ушел в отставку после разговора с Зеленским

Уже его (Смолия – 24 канал) спрашивали, было ли давление из Офиса Президента, и он сказал, что нет. У нас с ним были очень неплохие отношения не только на профессиональном, но и на человеческом уровне,

– рассказал Зеленский.

Кто может возглавить Нацбанк

Что касается вопроса о кандидате на главу НБУ, то президент провел три крупных встречи со всеми председателями государственных банков, представителями коммерческих банков и заместителями главы НБУ. От банкиров Зеленский хотел получить оценку ситуации и поговорить о возможных преемниках Якова Смолия.

Все достаточно спокойно воспринимают отставку главы Нацбанка. Каких-то особых рисков они не видят. Нам много раз уже говорили, что доллар будет по 100, но это просто какая-то фантастика,

– подчеркнул Зеленский.

Относительно того, кто следующим сядет в кресло главы НБУ, Зеленский не дал конретного ответа. Президент сказал, что получил по списку кандидатов на каждой из встреч. Сейчас всех предложенных претендентов изучают.

Отставка Якова Смолия: что известно