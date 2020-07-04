Давления на Смолия из Офиса Президента не было, – Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что у него с экс-главой НБУ были хорошие отношения. Поэтому о давлении на Якова Смолия из Офиса Президента не было и речи.
У Зеленского со Смолием были хорошие отношения
Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление экс-главы НБУ Якова Смолия о совершенном на него политическом давлении. Об этом глава государства рассказал во время визита в Одесскую область, информирует 24 канал.
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Уже его (Смолия – 24 канал) спрашивали, было ли давление из Офиса Президента, и он сказал, что нет. У нас с ним были очень неплохие отношения не только на профессиональном, но и на человеческом уровне,
– рассказал Зеленский.
Кто может возглавить Нацбанк
Что касается вопроса о кандидате на главу НБУ, то президент провел три крупных встречи со всеми председателями государственных банков, представителями коммерческих банков и заместителями главы НБУ. От банкиров Зеленский хотел получить оценку ситуации и поговорить о возможных преемниках Якова Смолия.
Все достаточно спокойно воспринимают отставку главы Нацбанка. Каких-то особых рисков они не видят. Нам много раз уже говорили, что доллар будет по 100, но это просто какая-то фантастика,
– подчеркнул Зеленский.
Относительно того, кто следующим сядет в кресло главы НБУ, Зеленский не дал конретного ответа. Президент сказал, что получил по списку кандидатов на каждой из встреч. Сейчас всех предложенных претендентов изучают.
Отставка Якова Смолия: что известно
- Смолий написал заявление об отставке по собственному желанию 2 июля. СМИ сообщали, что Смолий решил уйти из НБУ после конфликта с Владимиром Зеленским.
- Впоследствии президент Зеленский и Комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрели и согласовали отставку главы НБУ.
- 3 июля за отставку Смолия проголосовала Верховная Рада. За – 286 депутатов.
- Нацбанк с уважением принял решение Якова Смолия.
- В Офисе Президента заявили, что правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессиональности.
- МВФ отметил существенные достижения в обеспечении ценовой стабильности в Украине под руководством Якова Смолия.
- Сейчас среди главных кандидатов на должность главы НБУ называют Кирилла Шевченко, Владимира Лавренчука и Тимофея Милованова.
- Пока обязанности главы НБУ будет исполнять первая заместительница Смолия – Екатерина Рожкова.