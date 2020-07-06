Бывший глава Национального банка Украины решил писать заявление об увольнении уже после того, как разговаривал по этому вопросу с президентом Зеленским. Тот вроде сам утвердительно ответил на вопрос Смолия, следует ли ему увольняться.

Об этом Яков Смолий рассказал в интервью "Левому берегу". Он отметил, что разговор между ним и главой государства состоялась 30 июня после заседания Нацсовета реформ.

В то же время Давления на Смолия из Офиса Президента не было, – Зеленский

30 июня у меня была встреча с президентом. Во время этого разговора я понял, что должен спросить у президента, должен ли уволиться. Он ответил "да",

– коротко объяснил Смолий.

Он не стал вдаваться в детали диалога, впрочем добавил, что в какой-то момент понял: он должен уйти. Поэтому и переспросил об этом у Зеленского.

Что еще рассказал о своем увольнении Смолий:

Он с Зеленским "абсолютно взвешенно обсудили", как и когда должен происходить процесс его увольнения.

Смолий спрашивал, хочет Зеленский делать это немедленно, или уже осенью. Президент сказал, что еще на этой сессии Рады.

Оставалось три рабочих дня, следующая неделя не сессионная. Важно, чтобы нового главу назначили до того, как Рада уйдет на каникулы. Поэтому я был обязан сказать всем, что 30 июня после обеда у нас был разговор с президентом, а 1 июля я подал заявление,

– пояснил Смолий.

Экс-глава Нацбанка добавил, что Зеленский советовался с ним относительно возможных преемников, однако имена Смолий решил не называть журналистам.

По словам Смолия, у Зеленского 2 июля была встреча со всем правлением Нацбанка.

Ранее Смолий подтвердил, что ушел в отставку после разговора с Зеленским

К слову, бывший глава НБУ рассказал также, что в отличие от своей предшественницы Валерии Гонтаревой, не собирается покидать Украину.

Отставка Смолия: основное