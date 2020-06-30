Про падіння рейтингу Володимира Зеленського, зростання рейтингу партії Віктора Медведчука, підвищення мінімальної зарплати та роботу уряду Дениса Шмигаля – в ефірі програми "Політбюро" розповіли політичний оглядач Дмитро Литвин, журналістка Крістіна Бердинських, блогер та журналіст Павло Казарін та економіст Павло Кухта.

Рейтинг Володимира Зеленського стрімко падає. Такий результат показало опитування Центру Разумкова. Журналістка Крістіна Бердинських в ефірі 24 каналу зазначила, що напередодні місцевих виборів президент обов'язково працюватиме над рейтингом.

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За її словами, президент використає один спосіб для підвищення рейтингу – він їздитиме у різні куточки країни, особливо у села, щоб люди бачили його. "Я абсолютно переконана, що президент з серпня сяде в потяги, автобуси і літаки – подорожуватиме усією країною. Буде постійно всюди їздити, щоб люди бачили президента", – запевнила Бердинських.

Водночас вона наголосила, що Володимир Зеленський обов'язково робитиме це особисто. Він не делегуватиме ці поїздки людям з його партії.

Досі "Слуга народу" сприймається Зеленським. Не Корнієнко, не Арахамія чи інші. Я впевнена, що це буде велике турне містами і селами,

– сказала Бердинських.

Журналістка нагадала, що цю тактику використовувала Юлія Тимошенко. Вона заїжджала в "глухі" села, де політиків взагалі не бачили – за кілька тижнів у неї рейтинг зріс приблизно на 5%.

"Це саме через те, що вона їхала туди, куди не доїжджали інші політики. Я переконана, що Зеленський може робити таке турне, адже він прекрасно розуміє, що аудиторія соцмереж є зовсім іншою, ніж та, яка йде на виборчі дільниці. Головне, щоб його бачили. Я не виключаю, що він поверне свій рейтинг", – підсумувала журналістка.

Про рейтинг ОПЗЖ

В ОПЗЖ за 2 місяці виріс рейтинг. Якщо швидше він був 14%, то зараз – 21%. "Слуга народу" втрачає рівно той відсоток, який потім отримує партія Медведчука. Бердинських пояснила, що таке зростання пов'язане з медіа, якими володіють лідери ОПЗЖ.

"Тут вже діяв комплекс "політики плюс медіа". Мені здається, що саме через це, а також через те, що відбувається розчарування – зростають рейтинги", – повідомила Крістіна Бердинських.

Більше про зростання рейтингу партії ОПЗЖ – читайте тут

Про роботу уряду Шмигаля

Крістіна Бердинських вважає, що у чинного уряду Дениса Шмигаля немає шансів стати популярним з двох причин, найважливіша з яких – початок роботи оновленого Кабміну збігся з пандемією та карантином. Окрім того, є ще й невдала кадрова політика цього уряду.

"Я впевнена, що це уряд коронавірусного періоду. Як тільки коронавірус закінчиться і ми побачимо, що ситуація стабілізувалася, захочемо нових перемог – то, думаю, буде заміна уряду. Але ми не знаємо, коли це станеться", – сказала Бердинських.

Політичний оглядач Дмитро Литвин додав, що це не уряд реформ, і єдиний його шанс – то стати принаймні "господарником".

Про підвищення мінімальної зарплати

Володимир Зеленський дав доручення уряду підвищити мінімальну заробітну плату. На думку ексзаступника міністра економічного розвитку Павла Кухти, така ідея може погано вплинути на економіку.

"Думаю, що підвищення може бути небезпечним для економіки аж до того, що воно може просто не відбутися", – відзначив ексзаступник міністра економічного розвитку.

Детальніше про ризики підвищення мінімальної зарплати – читайте тут